Tout sur 007 : Pas le temps de mourir ! La dernière entrée avec Daniel Craig dans le rôle de Bond

007 : Pas le temps de mourir a subi de nombreux retards à cause de la crise du COVID-19, mais finalement le film a une date de sortie fixée au 7 octobre prochain. Le film marquera la fin d’une époque : Daniel Craig De cette façon, il jouera dans sa dernière entrée en tant qu’agent secret le plus efficace de sa majesté. Une étape réussie, celle de Daniel, avec Casino Royal, Quantum of Solace, Opération Skyfall et Spectre. L’un des Bond les plus célèbres de l’histoire.

Comment dites-vous au revoir? Sur une note élevée. Pas le temps de mourir promet beaucoup. L’intrigue? Bond a quitté le service actif et vit tranquillement en Jamaïque, jusqu’à ce que son vieil ami Félix Leiter de la CIA vous demande une faveur : participez à une mission de sauvetage. Le but est de sauver un scientifique kidnappé, mais la mission s’avère plus dangereuse que prévu avec un méchant armé d’une technologie de pointe.

Tout sur 007 : Pas le temps de mourir







Ils disent que Daniel Craig a choisi sa co-star Ana de Armas pour le film, après avoir joué à ses côtés Couteaux sortis. L’actrice va donner vie au mystérieux Colombe. Les personnes âgées connues sous le nom M (Ralph Fiennes), Q (Ben Whishaw), Madeleine Swann (Léa Seydoux) et Moneypenny (Naomie Harris). Le frère diabolique de Bond Blofeld (Christoph Waltz), ce sera aussi du jeu. Et un méchant de luxe : Rami Malek dans le rôle de Lyutsifer Safin. Enfin, il se démarque Lashana Lynch dans le rôle de Nomi.

Pas le temps de mourir a été enregistré dans Londres, Jamaïque, Norvège et Italie. Les billets Bond comportent un vol en montgolfière, avec des séquences d’action à couper le souffle dans des endroits à couper le souffle. Le dernier opus mettant en vedette Craig ne fera pas exception, comme nous l’avons vu dans la bande-annonce du film.

Le scénario du film est en charge des auteurs habituels de la franchise depuis la fin des années 90 : Neal Purvis et Robert Wade. ils sont ajoutés Phoebe Waller-Pont. D’autre part, la gestion devait être sous la responsabilité de Danny Boyle, reconnu par Trainspotting et la plage. Cependant, le cinéaste a démissionné en raison de différences créatives avec le studio et a été remplacé par Cary Fukunaga qui a également participé au livre de film.