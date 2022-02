Tout secoué : distribution, intrigue, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

La première bande-annonce complète pour Elvis a été publié jeudi dernier après beaucoup d’anticipation. Le film, qui sortira au début de l’été, est le premier long métrage du scénariste-réalisateur Baz Luhrmann depuis Gatsby le magnifique en 2013, et Elvis lui-même est en chantier depuis plusieurs années, en proie à des retards liés au COVID.

La bande-annonce montre Austin Butler (Il était une fois à Hollywood) dans le rôle d’Elvis Presley et suit sa vie aux yeux du public au milieu de tumultes personnels et civils. Cela commence avec un garçon Elvis dans une église noire, ému par la musique gospel, puis passe à un Elvis nerveux dans la vingtaine sur scène, lorsqu’il a été découvert pour la première fois par le manager, le colonel Tom Parker (Tom Hanks). Cela accélère les spectacles tristement bruyants d’Elvis et le scandale de sa danse, de brefs moments avec sa femme Priscilla Presley (Olivia DeJonge) et les assassinats de Martin Luther King Jr. et du sénateur Robert F. Kennedy. Il est clair qu’il s’agit d’un film sur Elvis Presley, mais il promet également d’être un film sur la culture américaine.

FILM VIDÉO DU JOUR

Regardons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur le biopic à venir.

Intrigue : Explorer le paysage culturel de l’âge d’or d’Elvis





Warner Bros.

Il semble Elvis présentera le roi comme un produit compliqué de son temps. Hit biopics musicaux comme Rhapsodie bohémienne et Rocketman ont fait ce genre d’analyse culturelle avec plus ou moins de succès, mais Luhrmann semble méthodique. Il a expliqué son désir de faire ce film dans une interview exclusive sur Twitter Movies :

Quelqu’un comme Shakespeare prendrait un personnage très emblématique et célèbre et essaierait d’explorer un thème plus large. Et si vous voulez explorer l’Amérique des années 50, 60 et 70, vous ne pouvez pas choisir une vie plus grande et plus emblématique que celle d’Elvis Presley.

​​​​​​En conséquence, la bande-annonce met Elvis en conversation avec la culture noire et les questions de droits civiques des années cinquante et soixante. Il s’ouvre sur le jeune Elvis découvrant la musique gospel dans une église noire, la congrégation le prenant dans son giron. Plus tard, nous entendons des images en voix off d’Elvis de foules folles et de voitures de police: « Certaines personnes voulaient me mettre en prison, à cause de la façon dont je bougeais » – une manière qui était notamment « noire ». Coupure sur BB King (Kelvin Harrison Jr.) regardant Elvis, presque souriant. « Ils pourraient me mettre en prison pour avoir traversé la rue. Mais tu es un garçon blanc célèbre », dit-il.





Ce paradoxe a défini la carrière d’Elvis. Était-il le champion de l’art noir ou se l’appropriait-il ? Est-il un champion de l’inclusivité ou un porte-étendard de l’iniquité ? Peut-être que la réponse est compliquée ; c’est peut-être les deux. Le dossier n’est peut-être pas aussi clair que le suggère la culture pop, et Luhrmann semble se pencher sur cette ambiguïté. Nous avons un aperçu de BB King en train de parler avec Elvis dans la bande-annonce. Luhrmann a partagé des images de Little Richard (Alton Mason) et de Sister Rosetta Tharpe (Yola) – d’éminents musiciens noirs qui ont influencé Elvis et feront également des apparitions dans le film.

La bande-annonce se termine en 1968, une année charnière : Martin Luther King et le sénateur Kennedy sont tués par balles à seulement deux mois d’intervalle. La nouvelle de l’assassinat de MLK tombe à 1:50 de la bande-annonce. « Une tragédie, mais cela n’a rien à voir avec nous », répond le colonel Parker. « Cela a tout à voir avec nous », rétorque Elvis.





L’implication est que le film explorera comment ces événements – et les inégalités plus importantes qu’ils dénotent – ​​ont pesé sur Elvis, un artiste blanc à succès commercial. « Je dois juste tirer le meilleur parti de cette chose tant que je peux. Tout cela pourrait être terminé en un éclair », déclare Elvis vers la fin de la bande-annonce. Le dernier plan montre Elvis sur scène à la fin de son « Comeback Special » télévisé de 1968, interprétant « If I Can Dream ». La chanson était une ode à l’époque, écrite rapidement en réponse à la mort de Kennedy – et elle cite directement Martin Luther King. D’après l’apparence de la bande-annonce, Elvis ne peindra pas le roi comme un héros ou un méchant patenté, mais comme un humain aux prises avec les problèmes de son temps.





Acteurs : Austin Butler dans le rôle du roi





Warner Bros.

L’un des défis techniques de la création de biopics convaincants est de répondre aux attentes des fans. Des personnages hyper célèbres avec des bases de fans massives signifient beaucoup de téléspectateurs potentiels pour un film – et beaucoup de critiques potentiels. Les acteurs incarnant des personnages bien-aimés, qu’il s’agisse de personnages historiques ou de super-héros, font généralement l’objet de nombreux examens. Et les téléspectateurs analysent chaque extrait de la performance de Butler.

Ironiquement, ce genre d’hyper-fandom est quelque chose qu’Elvis lui-même a aidé à créer. Depuis sa mort en 1977, Elvis est devenu une personnalité plus grande que nature, et Butler sait qu’il a de grosses chaussures en daim à remplir. « Il y a une quantité incroyable de pression et de responsabilité à faire [Elvis] justice », a-t-il déclaré dans l’interview de Twitter Movies. « Il est en quelque sorte devenu le papier peint de la société. »





Butler s’est concentré sur l’humanisation du roi. « Pour moi, c’était la curiosité de découvrir qui est-il en tant qu’humain ? Et de me plonger dans l’étude de tout ce que je pouvais sur lui et de regarder chaque séquence d’innombrables fois et de lire tout ce que je pouvais et de parler à autant de personnes que possible. . » Les efforts semblent avoir porté leurs fruits si les mouvements désinvoltes de Butler sont une indication.

Comme pour tout biopic sur un musicien célèbre, la voix est cruciale. Butler travaille depuis des années pour égaler la puissance vocale d’Elvis, la formation vocale six jours par semaine depuis qu’il a décroché le rôle en 2019. La voix du jeune Elvis, que nous entendons tout au long de la bande-annonce, est tout Butler. Mais l’ancien son d’Elvis est un hybride unique. « Nous avons pris une décision passionnante pour que l’acteur jouant Elvis chante le début d’Elvis, puis la dernière partie. C’est la voix réelle d’Elvis mélangée », a expliqué Luhrmann. L’effet peut être suffisant pour satisfaire les purs et durs d’Elvis.





Warner Bros.

Vous devez acheter des billets pour voir ce spectacle. Elvis débarquera dans les salles le 24 juin, et Luhrmann a déclaré qu’il ne serait disponible sur aucun service de streaming. Warner Bros. abandonne la stratégie de distribution « pandémique » qu’il utilisait pour des gens comme Dune et le roi Richard, qui sont sortis simultanément dans les salles et sur HBO Max. Le studio sortira Le Batman exclusivement dans les salles le 4 mars, son premier grand titre à faire ses débuts en salles depuis 2019. Les films de Baz Luhrmann ne sont rien sinon des productions théâtrales, et Moulin Rouge! et Gatsby le magnifique ont été des succès notables au box-office. Elvis pourrait être une autre grande performance.





Les fans d’Euphoria disent avoir repéré Tom Holland dans le dernier épisode Alors… Était-ce Tom Holland dans la saison 2, épisode 7 d’Euphoria ou est-ce juste une rumeur ?

Lire la suite





A propos de l’auteur