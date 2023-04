Tout savoir sur les calculateurs et systèmes embarqués 

Nphonocar Autoradio Phonocar Vm001d Avec Mirror Link Et Système Android

Ce Mediastation Android avec écran tactile TFT/LCD de 7" peut être installé dans tous les véhicules avec compartiment radio 2-DIN.Il est très facile à utiliser grâce au menu multilingue intuitif (italien, anglais, français, allemand, espagnol, portugais et bien d'autres), avec un nouveau processeur ultra-rapide et un système d'exploitation Android mis à jour, la navigation par satellite sur les cartes iGo Primo Next Gen Europe également hors ligne dans la version VM001E. Autoradio avec système Android 8.1, avec accès au Google Play store, compatibilité avec les dernières applications, connexion internet via Wifi et, grâce au microphone intégré et à la fonction mains libres Bluetooth, possibilité de répondre aux appels en toute sécurité.