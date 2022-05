Tout savoir sur les assurances auto jeune conducteur et les surprimes

Vous êtes un jeune conducteur qui vient d’avoir récemment votre permis et vous souhaitez trouver une assurance qui vous convienne ? Sachez que l’assurance auto jeune conducteur est toujours plus chère que la classique. Cela est dû à certains critères importants pour les assureurs.

Les particularités des assurances auto jeune conducteur

En effet, cette catégorie d’automobiliste est définie comme celle qui vient d’obtenir son permis. On qualifie une personne de jeune conducteur jusqu’à sa troisième année d’obtention du permis. Pendant ces trois années, ces derniers ont donc un permis probatoire.

Que représente le jeune conducteur pour une assurance auto ?

En effet, comme ce dernier est considéré comme novice à la conduite, il est exposé à des risques. En règles générales, les assurances déterminent le prix de leur contrat en fonction du risque que représente la personne. Pour ces derniers, un jeune conducteur est :

Une personne venant d’obtenir le permis de conduire

Une personne qui a eu une annulation de permis

Une personne n’étant plus assurée depuis 3 ans

Les deux types d’automobilistes évoqués en dernier sont plus rares. Communément, les individus venant d’obtenir leur permis de conduire se retrouve dans la tranche d’âge entre 18 et 25 ans. Ces derniers sont responsables d’environ la moitié des accidents de la route. Cela n’est donc pas à négliger. C’est pour cela que souscrire à une assurance auto jeune conducteur peut être élevé.

Les surprimes

Lorsque vous êtes un jeune conducteur, on vous applique un supplément qui s’appelle la surprime et qui va être notamment responsable de l’augmentation de cette assurance. Les surprimes s’appliquent donc à une jeune conducteur pendant les 3 ans de son permis probatoire. En règles générales, cette dernière est de 100 % puis elle diminue l’année suivante et la dernière année également. Au bout de la quatrième année de permis, il n’y a plus d’augmentation de la prime initiale.

Pour les automobilistes ayant suivi une formation en conduite accompagnée, ces derniers ne sont pas considérés comme des personnes novices. Ainsi, il ne représente pas le même risque et ont une surprime plus faible. Cette dernière s’élève à 50 % la première année et diminue les deux années suivantes.

Trouver une assurance jeune conducteur au bon prix

Ainsi, pour trouver une assurance à un bon prix, il faut savoir sur quoi se base les assureurs et trouver des astuces pour qu’ils ne fassent pas augmenter le prix.

Les critères dont tiennent compte les assurances

En effet, les assureurs prennent en compte la catégorie d’individus pour l’assurance comme dit précédemment. Toutefois, ce n’est pas le seul critère qui va faire jouer le prix d’une souscription. L’assureur va également vérifier vos antécédents de conduite. Il va aussi se référer à votre type de voiture. En effet, il n’est pas recommandé à un jeune de faire assurer une voiture de grande valeur avec une grande motorisation. Cela élèvera considérablement le montant où il pourra être victime d’un refus d’être assuré avec ce véhicule.

Pour trouver une assurance jeune conducteur, trouvez un assureur qui vous créera un contrat sur mesure. Cela peut vous revenir moins cher ou du moins à un prix abordable. C’est le cas d’Ornikar qui, en quelques clics, vous donne une estimation sur mesure et très accessible d’une assurance pour votre véhicule.

Les types d’assurances pour les conducteurs

Il existe trois types d’assurances pour les automobilistes. La plus économique d’entre elles est la formule au tiers. Cette dernière est la formule de base avec les garanties obligatoires qui impliquent la couverture en cas d’incidents envers autrui.

En règles générales, beaucoup de jeunes choisissent celle-ci. Toutefois, même si elle permet de faire un gain d’économies, il peut être intéressant que ces derniers ajoutent des options comme la couverture pour leurs frais médicaux en cas d’accidents, mais également une garantie pour couvrir des dégâts de la voiture.

La deuxième formule est celle au tiers plus. Cette dernière est un bon intermédiaire qui ajoute des options en cas de vol et d’incendie. Enfin, la dernière, l’assurance tous risques comprend tous types de risques sur un tiers ou sur vous-même et permet de faire de nombreuses réparations. Cette dernière est très coûteuse et n’est généralement pas choisie par les jeunes conducteurs.

Il est fortement conseillé de prendre la première option si votre véhicule est très ancien. Il n’est pas utile de prendre une grande assurance pour ce type de véhicule.