Tout savoir sur le Xiaomi 13 Lite : le prochain milieu de gamme de la marque s’annonce spectaculaire

Le Mobile World Congress 2023 verra la présentation internationale du Xiaomi 13, dont une édition « Lite » inédite qui sera sûrement la plus vendue de la famille.

La famille Xiaomi 13 aura bientôt un membre de coupe abordable, l’attendu Xiaomi 13 Lite.

rejoindre la conversation

Alors que en Europe on attend toujours l’arrivée des Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro qui ont été présentés en Chine fin 2022, un lancement qui aura vraisemblablement lieu lors du Mobile World Congress 2023 à Barcelone, la vérité est que le géant Haidian a déjà prépare dans ses laboratoires l’atterrissage du très attendu Xiaomi 13 Lite coupe plus abordable.

Pas en vain, ces versions « réduites » de la coupe plus prime de Xiaomi sont toujours les meilleures ventesil est donc logique que, comme nous l’ont dit les collègues de GizmoChina dans leur revue, le marché attend avec impatience l’arrivée d’un smartphone aussi important qui, oui, viendra avec une surprise.

Et il semble vraiment que ce nouveau smartphone milieu de gamme et le prix compensé de Xiaomi il ne boira pas directement de ses frères aînés, les Xiaomi 13mais il suffira de la dénomination commerciale et des lignes de design pour porter une réédition du Xiaomi Civi 2 qui est déjà disponible en Chine depuis un certain temps, bien qu’aujourd’hui il commence ses ventes avec un costume Hello Kitty inclus.

Nous savons donc que ce Xiaomi 13 Lite serait présenté le 26 février à Barcelone, dans l’un de ceux déjà événements traditionnels du dimanche précédent à l’ouverture des portes du MWC 2023 qui se perdaient malheureusement.

Il arrivera à l’heure pour accompagner le lancement international du Xiaomi 13 le plus puissantle cas échéant avec des attentes moindres et marquant la date du 8 mars 2023 comme le début de son parcours commercialqui aurait comme prix de départ un PVP qui devrait avoisiner les 550 euros dans sa configuration de stockage de 256 Go.

C’est quelque chose d’étrange, parce que Les milieux de gamme de Xiaomi commencent généralement à 128 Gomême s’il se peut que les sources n’aient pas eu accès au prix de tous les modèles ou simplement que Xiaomi a doublé la mémoire de base dans un smartphone qui portera le nom de sa famille la plus noble.

Ils nous disent aussi qu’il arrivera dans deux couleurs, bleu clair et noirque vous pouvez voir dans l’image ci-dessus.

Xiaomi 13 Lite, fiche technique et fonctionnalités attendues

Quant à ce que l’on trouvera sous le capot de ce Xiaomi 13 Lite, eh bien, il faut se fier à la parole étant donné que sa plate-forme matérielle sera héritée du Xiaomi Civi 2puisque les sources ne révèlent pas de détails spécifiques.

Dans ce cas, on peut donc penser que l’on partira d’un Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 7 Gen1 accompagné à cette occasion de 12 Go de RAM LPDDR4x et paramètres de mémoire 128 et 256 Go de stockage UFS 2.2 non extensible.

L’écran serait AMOLEDavec une diagonale de 6,55 pouces et résolution FHD+ 1 080pplus un taux de rafraîchissement variable jusqu’à 120 hertz.

Le système de caméra frontale serait la clé, avec un double caméra 32MP situé dans une sorte de pilule sur le devant, transformant ce Xiaomi 13 Lite en le roi de selfies pour les marchés internationaux. Sur son dos on trouverait une triple configuration avec Capteur principal Sony IMX766 de 50 mégapixelsun ultra grand angle Sony IMX376K de 20 MP et un troisième objectif macro avec une résolution de 2 mégapixels.

Votre batterie atteindrait 4 500 mAh avec charge rapide jusqu’à 67 wattset jusqu’ici on peut lire, car on n’en sait pas plus… Il va falloir attendre la foire de Barcelone à la fin de ce mois!

rejoindre la conversation

Congrès mondial du mobile 2023

Autre nom CMM 2023 Date de début 27-02-2023 Fin 02-03-2023 Page Web https://www.mwcbarcelona.com/

Jouer sur YouTube

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?