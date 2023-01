Tout savoir sur le casting de Perro Perdido, le succès de Netflix

Netflix

Lost Dog est une histoire émotionnelle sur l’amitié et l’émotion où une famille fait l’impossible pour trouver un animal de compagnie. Tout sur le casting !

© IMDbChien perdu

Chien perdu suit l’histoire de Fielding et de son animal de compagnie Gonker. Le chien qui a été le fidèle ami du jeune homme tout au long de sa vie est atteint de la maladie d’Addison et nécessite une médication régulière. Une fois que Fielding a terminé ses études, tous ses amis ont un emploi et un cours précis dans leur vie, mais ce n’est pas le cas, et cela inquiète son père alors que Gonker est là pour remonter le moral du jeune homme comme toujours.

Lors d’un voyage dans la montagne, Gonker se perd et Fielding se tourne vers sa famille pour l’aider à récupérer son animal de compagnie. Commence alors une histoire pleine d’émotion où ils font l’impossible pour récupérer cet animal qui a lui aussi besoin de leurs piqûres pour survivre. Une histoire pleine d’émotion qui s’inspire d’un événement réel et qui est la plus regardée de Netflix au cours de la dernière semaine.

+ Les protagonistes du film

– Johnny Berchtold comme Fielding Marshall

C’est un jeune acteur suffisamment polyvalent pour donner à son personnage l’attitude nécessaire dans Chien perdu qui souffre beaucoup de la situation qu’il doit traverser. Il est connu pour avoir participé à la série Gaslit, la nature Oui Chasse à l’homme : Unabomber. Un bel avenir vous attend sûrement dans votre carrière professionnelle.

-Rob Lowe comme John Marshall

C’est un acteur qui a su être un idole d’Hollywood et qui est toujours en forme à 58 ans. Il est surtout connu pour ses rôles dans Feu de Saint-Elme, Wayne’s World et la franchise de Austin Powers. Il a connu une polémique autour d’une vidéo où il a eu des relations sexuelles avec deux femmes, et il a également eu des problèmes d’alcool qu’il a pu surmonter. Il est marié à Sheryl Berkoff et a deux enfants.

-Kimberly Williams-Paisley dans le rôle de Ginny Marshall

Elle a 51 ans, elle est mariée à Brad Paisley avec qui ils ont formé une famille et ont deux enfants. Elle est actrice et productrice. Les projets où il s’est le plus démarqué sont Père de la mariée, Le monde selon Jim Oui ombre. Elle est active dans l’industrie hollywoodienne depuis les années 90 et a participé à de nombreuses productions cinématographiques et télévisuelles.

– Savannah Bruffey dans le rôle de Peyton Marshall

Il est né à Greensboro, en Caroline du Nord. Il a commencé à prendre des cours de théâtre au lycée. Il a ensuite fréquenté l’Université de Caroline du Nord à Greensboro et a obtenu un BFA en interprétation. Il auditionne actuellement pour le cinéma et la télévision en plus de faire partie du casting du hit Netflix: Chien perdu. Ce film devrait booster sa carrière professionnelle.

