Tout savoir sur la nouvelle série de Ryan Reynolds sur Star+

Ryan Reynolds a acheté un club de football en Angleterre et Welcome to Wrexham documente toutes les expériences de l’acteur dans cette aventure sportive.

© IMDbbienvenue à wrexham

L’acteur hollywoodien à succès Ryan Reynolds unissez-vous à votre collègue Rob McElhenney et ensemble, ils achètent le troisième club de football le plus ancien de l’histoire, un fait documenté dans la série bienvenue à wrexham qui sera diffusé à partir du 18 janvier prochain sur l’écran de la plateforme de streaming Étoile+.

Les docu-séries suivent la star de Dead Pool et l’acteur de Il fait toujours beau à Philadelphie alors que nous voyons en détail leur expérience au Pays de Galles, pour montrer au jour le jour après en 2020, ils ont acheté le Wrexham A.F.C.. Reynolds et McElhenney ont de grands projets depuis qu’ils ont acheté le club, soulignant même le rêve ultime auquel ils aspirent : atteindre le sommet ! première ligue!

Bienvenue à Wrexham est une proposition intéressante

bienvenue à wrexham documente les deux dernières années de la vie de ces acteurs à la tête de l’équipe de football. Le programme est produit par le réseau de télévision effet et a de l’espace sur la plate-forme Étoile+. La série reflète également les différents progrès de l’équipe de football de la même manière que vous pouvez apprécier l’apprentissage qu’ont traversé les nouveaux propriétaires du club qui sont également des stars d’Hollywood.

Wrexham A.F.C.Bien qu’il s’agisse d’un club gallois, ils font partie du système des clubs de football anglais, où ils sont placés en dehors du niveau inférieur de la Ligue anglaise de football (EFL) dans la Ligue nationale de Vanarama. Il est en dehors des niveaux de l’EFL depuis 2008, passant les 87 dernières années dans les divisions inférieures de la ligue de football. Tout un défi pourRyan Reynolds et Rob McElhenney.

Dans le premier lot d’épisodes de bienvenue à wrexham on peut voir l’accent mis par les deux acteurs sur la modification de la réalité du club sur et en dehors du terrain avec l’équipe atteignant la finale du éliminatoires et se rapprochant d’une promotion de retour à l’EFL. La saison se termine avec la finale du Trophée FA au stade de Wembley avec le Wrexham A.F.C. jouer à un match devant 25 000 de leurs propres fans. Rien de mal!

