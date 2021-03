Tout premier «  ouragan spatial  » détecté au-dessus du pôle Nord

Pour la première fois, des astronomes ont détecté un puissant ouragan de plasma dans la terre la haute atmosphère de – un phénomène qu’ils appellent un «ouragan spatial».

L’ouragan spatial a fait rage pendant près de 8 heures le 20 août 2014, tourbillonnant à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord magnétique de la Terre, selon une étude publiée le 22 février dans le journal. Communications de la nature .

Fabriqué à partir d’un désordre enchevêtré de lignes de champ magnétique et le vent solaire à vol rapide, l’ouragan était invisible à l’œil nu – cependant, quatre satellites météorologiques qui sont passés au-dessus du pôle Nord ont détecté une formation semblable à un ouragan terrestre typique, ont écrit les auteurs de l’étude. L’ouragan spatial avait la forme d’un entonnoir avec un «œil» silencieux au centre, entouré de plusieurs bras en spirale tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre. plasma (gaz ionisé trouvé dans tout le système solaire, y compris dans l’atmosphère terrestre).

Au lieu de pleuvoir de l’eau, l’ouragan spatial a fait pleuvoir des électrons directement dans la haute atmosphère de la Terre.

«Jusqu’à présent, il était incertain que les ouragans spatiaux à plasma existent même, donc le prouver avec une observation aussi frappante est incroyable», a déclaré le co-auteur de l’étude Mike Lockwood, scientifique spatial à l’Université de Reading au Royaume-Uni, dit dans un communiqué . « Les tempêtes tropicales sont associées à d’énormes quantités d’énergie, et ces ouragans spatiaux doivent être créés par un transfert exceptionnellement important et rapide d’énergie éolienne solaire et de particules chargées dans la haute atmosphère de la Terre. »

En utilisant un modèle 3D de l’ouragan, les chercheurs ont émis l’hypothèse que la formation résultait d’une interaction complexe entre le vent solaire entrant (coups de vent à grande vitesse de plasma périodiquement libérés par le soleil) et le champ magnétique au-dessus du pôle Nord.

Bien qu’il s’agisse du premier ouragan spatial observé, les chercheurs émettent l’hypothèse que ces systèmes «météorologiques» pourraient être des événements courants sur n’importe quelle planète avec un bouclier magnétique et un plasma dans son atmosphère.

« Le plasma et les champs magnétiques dans l’atmosphère des planètes existent dans tout l’univers, donc les résultats suggèrent que les ouragans spatiaux devraient être un phénomène répandu », a déclaré Lockwood.

Devriez-vous craindre l’ouragan spatial? Probablement pas. Le phénomène de la haute atmosphère représente peu de menace pour notre planète, ont noté les chercheurs, mais il pourrait avoir un impact sur les effets de la météorologie spatiale existants, par exemple en augmentant la traînée sur les satellites ou en perturbant les systèmes de communication GPS et radio.

