Tout pour Lucy, série 2022 avec Natalia Téllez : casting complet et intrigue

Les amateurs de comédies romantiques vont être fascinés par »tout pour lucy », la nouvelle série Amazon Prime mettant en vedette Nathalie Tellezqui apportera à la plateforme de streaming une version moderne de la série classique de 1951 » I Love Lucy » mettant en vedette Lucille Bouleet que même avant sa première provoque déjà un tollé parmi tous les téléspectateurs.

« All for Lucy » espère honorer la figure et l’héritage de la première série, qui avait des personnages qui ont marqué des générations et continuent d’être une référence dans la culture populaire américaine grâce aux performances de Ball et Desi Arnaz. Cependant, l’intrigue qui montre l’histoire d’une famille traditionnelle est un contexte complètement différent de celui vécu actuellement.

Natalia Téllez elle-même a expliqué ce que cela signifiait pour elle de jouer dans cette nouvelle version de »I Love Lucy » : « En tant que femme actuelle, je peux dire que la première série est un contexte avec lequel nous ne pouvons plus, ou ne voulons pas , pour nous identifier. C’était une femme qui ne vivait que dans sa maison, une femme au foyer et même cela se reflétait dans ses vêtements, car elle a toujours un tablier car elle est toujours sur le point de cuisiner, ou de faire des activités autour de la cuisine. Cette fois ils ont essayé de poser la même personnalité, mais avec un contexte différent », a-t-il souligné.

De quoi parle « Tout pour Lucy » ?







La nouvelle série vient d’arriver sur Prime Video avec sa première saison de 10 épisodes, où nous rencontrerons Lucy, une femme du 21ème siècle qui veut être amoureuse mais ne veut pas renoncer à son individualité. Mais bien qu’elle veuille être seule, elle a son partenaire Ricky, un ingénieur borné qui veut épouser Lucy, mais apparemment elle n’est pas prête à prendre cet engagement.

Malgré cela, ils décident d’emménager ensemble pour trouver un terrain d’entente entre les deux demandes de chacun, où ils pourront découvrir qu’ils sont le couple imparfait, mais là où il y a de l’amour, il y a du rire. Nous pourrons également rencontrer Esteban et Federico, leurs voisins qui seront participants et témoins de leurs expériences absurdes et cocasses.

Distribution de « Tout pour Lucy »

Lucy sera jouée par Natalia Téllez, tandis que Daniel Tovar jouera le rôle d’Esteban. Andrés Zuno et Daniel Haddad joueront respectivement les rôles d’Esteban et de Federico. Les autres personnages récurrents de la série seront Sofía, jouée par Alejandra Rodríguez, et Antonio, joué par Ricado Polanco.