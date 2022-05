Tout partout, tout à la fois Star Jamie Lee Curtis tire sur Doctor Strange 2

En ce moment, une bataille est en cours entre deux films multivers différents. Le premier est une production indépendante appelée Tout partout tout à la fois, mettant en vedette Michelle Yeoh en tant que propriétaire d’une laverie automatique qui doit sauver le multivers. L’autre est un film de studio à succès appelé Doctor Strange dans le multivers de la folie, avec Benedict Cumberbatch dans le rôle d’un chirurgien devenu sorcier qui doit sauver le multivers. Un soldat loyal de cette bataille est Tout partout tout à la fois’La co-vedette de Jamie Lee Curtis, qui a pris à partie le rival de Marvel dans une série de publications sur Instagram.

Contrairement aux autres articles de Curtis, le premier article contenait deux clips vidéo des coulisses, qui ne comprenaient que des images. La légende d’accompagnement de ce message avait Curtis criant à Tout partout tout à la foisLes réalisateurs de Dan Kwan et Daniel Scheinert, connus collectivement sous le nom de Daniels. Elle a également salué Yeoh et le coordinateur des cascades Timothy Eulich. Elle a remercié ce dernier de l’avoir enfermée dans un couloir/cage d’escalier le troisième jour du film. Selon Curtis, contrairement à « d’autres films en herbe multivers », leur film n’avait pas d’écran vert. C’était de la vieille école avec de vraies personnes, de vrais endroits.

Un autre message avait Curtis soulignant comment l’affiche pour Doctor Strange dans le multivers de la folie est très semblable à celui de Tout partout tout à la fois, même en utilisant le mot copieur. La photo accompagnant le message avait même les deux affiches côte à côte afin que ses abonnés puissent voir les similitudes et les différences entre les deux. Curtis a également pris le temps de souligner comment Tout partout tout à la fois était le film n ° 1 en Amérique, qu’ils tueraient dans un concours de querelle familiale, et pour répertorier les nombreuses stars de Tout partout tout à la fois en plus Yeoh.

Le troisième message de Curtis contenait une « ALERTE VÉRITÉ » sur la façon dont le « MERVEILLEUX » Tout partout tout à la fois avait un cœur qui battait profondément, des friandises visuelles brillantes, des performances extraordinaires et des scènes de combat fantastiques et bestiales. Pourtant, cela coûte moins cher que le budget total du service artisanal de Doctor Strange dans le multivers de la folie et/ou tout autre film Marvel. Au cours du même post, Curtis a déclaré que « F–k YES » elle était compétitive. Selon elle, elle n’était pas chef des pom-pom girls au lycée pour rien.

Et le gagnant est…







Peut-être qu’un match nul se profile à l’horizon car après l’ouverture vendredi dernier, Doctor Strange dans le multivers de la folie envisage plus de 175 millions de dollars pour le week-end sur un budget de 200 millions de dollars, tandis que Tout partout tout à la fois, qui a été créée fin mars, avait rapporté au pays près de 40 millions de dollars sur un 25 €. En même temps, Tout partout tout à la fois a reçu des éloges quasi universels pour ses personnages, sa narration et son action, et Doctor Strange dans le multivers de la folie a reçu des critiques majoritairement positives, mais pas aussi bonnes, les critiques le citant comme étant divertissant mais ployant sous le poids du tentaculaire Marvel Cinematic Universe (MCU).





