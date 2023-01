Tout, partout, tout à la fois reçoit 11 nominations aux Oscars, dont 4 nominations par intérim

Dans une réalisation que beaucoup n’auraient pas prédit lors de la première sortie du film, Everything Everywhere All At Once est en lice pour 11 Oscars.

La course aux Oscars est lancée et Tout partout tout à la fois est en tête du peloton avec 11 nominations stupéfiantes dans toutes les catégories. Ce qui est encore plus impressionnant pour le succès surprise de l’année, c’est qu’en plus d’obtenir des nominations dans les catégories Meilleur réalisateur et Meilleur film, le film a réussi à remporter quatre nominations d’acteur, dont deux dans la même catégorie.





En ce qui concerne les plus grands succès de l’année, Tout partout tout à la fois a terminé 2022 en tant que 36e film le plus rentable de l’année, juste en dessous de certains grands films de franchise tels que Pousser un cri et Halloween se termine. Cependant, bien que cela ne semble pas être la statistique la plus impressionnante, le film a été réalisé avec un budget assez faible de 25 millions de dollars et est devenu le premier film d’A24 à dépasser les 100 millions de dollars au box-office. En plus de cela, le film a déjà reçu de nombreuses distinctions, notamment des Golden Globes pour Michelle Yeoh et Ke Huy Quan. En tant que l’un des nombreux films expérimentaux à devenir un succès pour les studios indépendants, le film et ses stars pourraient désormais couronner l’exploit en remportant un certain nombre de prix lors de la prochaine cérémonie des 95e Oscars.

FILM VIDÉO DU JOUR

En plus d’avoir remporté des nominations pour le meilleur réalisateur et le meilleur film, Michelle Yeoh a été nominée pour la meilleure actrice et Ke Huy Quan est nominé dans la catégorie Meilleur acteur dans un second rôle. En plus de cela, Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu sont toutes deux en lice pour la meilleure actrice dans un second rôle, mais font face à une rude concurrence à battre. Panthère noire : Wakanda pour toujours star Angela Bassett qui est également nominée.





Tout partout, tout à la fois, presque joué par Jackie Chan.

A24

Dans l’un de ces moments qui peuvent complètement changer un film, la chance de Michelle Yeoh à la gloire des Oscars ne s’est presque jamais produite car elle n’était pas à l’origine en lice pour le rôle principal de Tout partout tout à la fois. Au lieu de cela, Jackie Chan était le rôle principal prévu pour le film, mais comme le réalisateur Dan Kwan l’a révélé précédemment, Chan n’était pas disponible et cela a conduit à une histoire qui a changé le casting du film. Au lieu de jouer le personnage secondaire de la femme de Chan, Michelle Yeoh s’est retrouvée dans le rôle principal. Kwan a dit :

« On ne sait jamais avec l’alchimie de la narration comment les choses vont tomber. L’échange de personnages l’a rendu plus personnel, ce qui nous a donné une riche expérience à imprégner de l’histoire. Tout à coup, il est devenu beaucoup plus facile d’écrire et d’imaginer.

En tant que comédie dramatique de science-fiction absurde, Tout partout tout à la fois ne ressemble pas immédiatement à l’étoffe des rêves d’Oscar, mais grâce aux performances époustouflantes de sa distribution, à des effets spéciaux hallucinants et à une histoire multiverselle qui rivalise avec tout ce qui a été fait jusqu’à présent sur grand écran, c’est sur les cartes pour le film. vedettes et réalisateur. Le nombre exact de récompenses avec lesquelles le film finira par repartir n’est pas clair, mais il y en aura beaucoup qui seront prêts à célébrer une réalisation d’outsider qui ne pourrait se produire qu’à Hollywood quoi qu’il arrive.