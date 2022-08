Tout partout, tout à la fois Les réalisateurs signent un accord exclusif avec Universal

L’un des films phares de 2022 a été celui d’A24 Tout partout tout à la fois, réalisé par le duo de réalisateurs Daniel Kwan et Daniel Scheinert. Le duo, connu sous le nom de The Daniels, s’est fait un nom en réalisant des vidéoclips pour des artistes tels que Foster the People, Tenacious D et Lil Jon avant de passer aux longs métrages. 2016 Homme de l’armée suissemettant en vedette Daniel Radcliffe et Paul Dano, a été une première sortie bien accueillie pour le couple, mais le deuxième projet de The Daniels est ce qui les a mis sur la carte de manière majeure. Tout partout a rapporté plus de 100 millions de dollars dans le monde, le plus de tous les films de l’histoire d’A24. Le succès retentissant de Tout partout est remarqué par les grands studios, ce qui a conduit The Daniels à signer un accord exclusif avec l’un des plus grands noms d’Hollywood.

Plusieurs points de vente rapportent qu’Universal a enfermé The Daniels dans un partenariat de cinq ans pour continuer à faire leur marque unique de films. Via The Hollywood Reporter, la présidente d’Universal, Donna Langley, a expliqué pourquoi le studio était si désireux de faire entrer The Daniels dans le giron à long terme :

« [The] Daniels sont des créateurs qui ont fait évoluer leur métier avec une vision distincte et une voix singulière qui est indubitable à travers le spectre du contenu en lice pour attirer l’attention du spectateur. Leurs films sont remarquablement théâtraux et avec seulement deux projets originaux à leur actif, ils n’ont fait qu’effleurer la surface de ce dont ils sont capables en tant que cinéastes. Nous sommes reconnaissants qu’ils aient choisi de faire leur voyage avec nous. »

Alors que l'accord avec Universal concerne spécifiquement les films, le prochain projet de The Daniels devrait être une comédie d'une demi-heure pour Showtime intitulée le maçonmettant en vedette le comédien Nathan Min et Steven Yeun de Les morts qui marchent et Non. On ne sait pas quelle sera la prochaine production théâtrale pour The Daniels, mais elle sortira sous la bannière d'Universal lorsqu'elle sera prête à sortir en salles.





Universal continue d’investir dans les films originaux

Le déménagement d’Universal fait partie d’un effort continu du studio pour s’associer à des cinéastes passionnants qui réalisent des longs métrages originaux. Tout comme The Daniels, Jordan Peele a signé un contrat de film exclusif de cinq ans avec Universal en 2019 après le succès de Sortez et Nous. Le premier film de ce partenariat est sorti il ​​y a quelques semaines à peine, avec Non marquant le week-end d’ouverture le plus élevé pour un film original depuis Nous il y a trois ans. Non a récemment dépassé la barre des 80 millions de dollars et devrait bientôt devenir le troisième film de Peele à atteindre 100 millions de dollars. La relation de travail entre Peele et Universal est solide depuis Sortezet si Non est une indication, il va continuer à se développer au cours des prochaines années.

Universal espère clairement que The Daniels pourra trouver un succès similaire à ce que Peele a pu accomplir avec le studio. Les carrières de la jeune équipe de cinéastes connaissent un début prometteur, et Tout partout est le type de projet qui pourrait donner au couple le feu vert pour réaliser le type de film qu’il souhaite avec le soutien d’Universal. Compte tenu de l’accueil positif que le public et les critiques ont réservé à Tout partoutil semble que le ciel soit la limite alors que les Daniels continuent de se faire un nom à Hollywood.