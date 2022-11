Tout partout, tout à la fois Le co-directeur parle d’échanger Jackie Chan contre Michelle Yeoh

L’un des films dont on parle le plus de l’année est le hit dormant d’A24 Tout partout tout à la fois. Bien que Marvel Studios ait exploré son propre multivers avec des budgets beaucoup plus importants à travers des films comme Spider-Man : Pas de retour à la maison et Doctor Strange dans le multivers de la folieil y avait quelque chose à propos Tout partout tout à la fois, avec un budget de moins de 15 millions de dollars, qui a vraiment touché les téléspectateurs. Le film a rapporté plus de 100 millions de dollars pour devenir le film le plus rémunérateur d’A24 au box-office, et mieux encore, il a reçu des éloges universels, avec un nouveau score de 95% sur Rotten Tomatoes.

Mais Tout partout tout à la fois aurait pu être un film très différent si le choix de casting original pour le personnage principal avait pu faire le film. Dans une nouvelle histoire sur la réalisation du film à THR, les cinéastes, Dan Kwan et Daniel Scheinert, ont expliqué comment Jackie Chan avait été initialement envisagé de jouer le protagoniste avec Michelle Yeo dans un rôle de soutien en tant que sa femme. Bien que Chan n’était pas disponible pour le rôle, le duo a réalisé le potentiel qu’ils avaient avec Yeoh pour faire fonctionner l’histoire, déplaçant finalement son personnage d’Evelyn Wang en tête. Ke Huy Quan a ensuite été choisi dans un rôle de soutien en tant que mari d’Evelyn, Waymond.

« Vous ne savez jamais avec l’alchimie de la narration comment les choses vont tomber », dit Kwan à propos de la façon dont tout s’est bien passé avec le changement de casting. « L’échange des personnages l’a rendu plus personnel, ce qui nous a donné une riche expérience à imprégner de l’histoire. Tout à coup, il est devenu beaucoup plus facile d’écrire et d’imaginer.





Michelle Yeoh voulait être mise au défi en jouant Evelyn Wang

A24

Michelle Yeoh a également évoqué ce que c’était que de jouer le rôle du protagoniste d’une histoire aussi unique. Jouer Evelyn et ses nombreuses variantes ne ressemblait à rien de ce qu’elle avait fait auparavant dans sa carrière. Elle a vu l’opportunité comme un défi et elle s’est rendu compte que ce serait certainement le cas après avoir vérifié le scénario.

« Ce dont j’ai besoin, c’est d’être mis au défi, d’avoir des réalisateurs qui me regardent d’une manière différente », a noté Yeoh. « Au fil des ans, mon [characters] ont été forts, tenus ensemble. Alors quand j’ai lu le script, je me suis dit : ‘Whoa, quoi ?' »

D’autres grands noms ont été ajoutés à la distribution, rejoignant Quan en tant que membres de la distribution de soutien solides. Cela inclut James Hong, Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu, Jenny Slate et Harry Shum Jr. Cependant, le film a été réalisé, il semblerait que la plupart des téléspectateurs s’accordent à dire que cela n’aurait pas pu être mieux sans avoir ce casting en place.