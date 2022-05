Tout partout, tout à la fois : comment est la sensation de la comédie noire

Cinéma

Everything Everywhere All at Once est une comédie noire de science-fiction avec une distribution engageante qui n’a pas peur de se lancer dans une intrigue ambitieuse.

©IMDBTout partout tout à la fois

Tout partout tout à la fois C’est un film de science-fiction américain avec des éléments de comédie noire qui a une intrigue intéressante pour les amateurs du genre. Dans ce cas, une femme sino-américaine, auditée par l’IRS, découvre qu’elle a le pouvoir d’exister dans des univers parallèles et doit aider à empêcher la destruction de tous.

Au début, les producteurs voulaient Jackie Chan en tant que protagoniste du film, ils avaient en fait écrit le film en pensant à lui, mais ils ont ensuite décidé que le personnage principal de cette histoire originale devrait être une femme. awkwafinal’étoile de Shang Chiétait liée au projet, mais en raison de problèmes d’horaire, elle s’est retirée.

une histoire créative

Michelle Yeoh personnifie Evelyn Wang, la protagoniste de cette histoire, qui évolue dans des univers alternatifs. Ke Huy Quan joue Waymond Wang, le mari d’Evelyn. Stephanie Hsu est Joy Wang, la fille du couple. James Hong prête son corps à Gong Gong, le père de l’héroïne. Un nom bien connu à Hollywood fait partie du film : Jamie Lee Curtis dans le rôle de Deirdre Beaubeirdra, une inspectrice de l’IRS.

Le film n’a pas peur de présenter une intrigue risquée avec le concept de multiversqui grâce à merveille et des productions comme Spider-Man : Pas de retour à la maison Oui Doctor Strange dans le multivers de la folie c’est très à la mode. Cependant, dans ce cas, nous n’avons pas de héros et de méchants déjà connus à l’avance, nous devons donc donner à Evelyn et au reste des personnages un espace pour profiter de leur développement.

Tout partout tout à la fois créée au Festival du film du sud-ouest le 11 mars 2022, puis en salles le 25 mars de la même année. Le film est réalisé par Dan Kwan et Daniel Scheinert avec des livres des mêmes cinéastes derrière le film. Dans Tomates pourries L’histoire d’Evelyn a un solide taux d’acceptation de 96% parmi les critiques et de 91% parmi le grand public.

