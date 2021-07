Tout Paramount + premières pour août 2021

Le service de diffusion en continu primordial + Il est arrivé il y a quelques mois en Amérique latine et dans le monde, il commence donc à gagner du terrain dans des endroits où Netflix est celui qui mène par son nombre d’abonnés. Bien entendu, l’objectif sera de continuer à offrir le meilleur de son répertoire à ses utilisateurs, et C’est pourquoi ils ont déjà communiqué tout ce qui arrivera sur la plateforme en août.

Nous vous présenterons la liste de toutes les premières, qui seront ajoutées à une bibliothèque avec Hands Up, Chef !, iCarly, The Handmaid’s Tale, Tout le monde va bien, House of Lies, Blackbird, Acapulco Shore et plus de contenu de MTV, Comedy Central, Showtime, Paramount Pictures et Nickelodeon. Découvrez ce qui arrive à Paramount + à partir du mois prochain !

+ Sorties de Paramount + pour août 2021

POINTS FORTS

– INFINI

Première: 11 août

Mettant en vedette Mark Walhberg, Infinite est un film d’action / science-fiction qui examine le concept de réincarnation, à travers des images spectaculaires et des personnages nuancés utilisant des souvenirs et des compétences de vie passées pour assurer l’avenir. Le thriller met en scène des personnages surprenants qui utilisent des souvenirs et des compétences acquises dans des vies antérieures pour garantir que l’avenir de l’humanité est protégé de ceux qui cherchent à mettre fin à la vie sur la planète.







– PAROT

Première: 20 août

Espagne, 2013. Suite à l’annulation de la « Doctrine Parot », près d’une centaine de terroristes, violeurs et tueurs en série sont libérés avant la fin de leur peine. La société crie d’indignation face à cette décision… et quelqu’un semble écouter.

Un à un, les prisonniers libérés semblent assassinés de la même manière que l’ont été leurs victimes. Face aux appels à la vengeance et aux éloges médiatiques, Isabel Mora, une policière noble et persévérante qui a été marquée par le viol qu’elle a subi dans sa jeunesse aux mains d’un des prisonniers libérés, va tout risquer pour attraper le justicier.







– HOMME GROS

Première: 1er aout

Fatman, une comédie noire de Noël avec Mel Gibson, qui incarne le Père Noël, Chris Cringle, un homme bruyant et peu orthodoxe qui se bat pour sauver son entreprise en faillite. Pendant ce temps, Billy, un garçon de 12 ans précoce et insouciant, engage un tueur à gages pour tuer le Père Noël après avoir reçu un morceau de charbon dans sa chaussette.







– L’ANGE EST TOMBE

Première: 1er aout

Lors d’une tentative d’assassinat contre le président des États-Unis, Allan Trumbull (Morgan Freeman), son confident, l’agent des services secrets Mike Banning (Gerard Butler), est accusé à tort et arrêté après avoir échappé à la capture. Mike devient un homme en fuite et doit échapper à sa propre agence et le déjouer. Le FBI s’implique dans la recherche de la véritable menace pour le président. Désespéré de découvrir la vérité, Banning se tourne vers des alliés improbables pour l’aider à blanchir son nom, à protéger sa famille et à sauver le pays d’un danger imminent.







+ PLUS DE SÉRIES

– 100 codes

– Mirage

– Choisi

– Mac Gyver

+ Films captivants

– Une histoire d’amour et de ténèbres

– Appelez-moi par votre nom

– Uniquement les amoureux resteront en vie

+ Pour les plus petits

– Club 57

– Force dangereuse

– Blaze et les Monster Machines

– Un monstre à Paris