Tout ou rien Tottenham Hotspur: le début de la nouvelle ère des éperons

La série est maintenant disponible sur Amazon Prime Video avec trois chapitres dans lesquels vous pouvez redécouvrir l’un des meilleurs clubs d’Angleterre

Vidéo Amazon Prime continue avec sa série de football “Tout ou rien”, qui a déjà montré au monde entier les entrailles d’équipes de la stature de Manchester City ou Borussia Dortmund, et vient maintenant au nord de Londres pour présenter au monde le Tottenham Hotspur, l’une des équipes les plus emblématiques d’Angleterre, et confrontée à une saison plus que turbulente, ayant atteint ce qui semblait être le plafond le plus élevé qu’elle pouvait atteindre après avoir atteint la finale de la Ligue des champions l’année dernière et finissent par perdre contre Liverpool sous Mauricio Pochettino.

Une fin d’ère qui est la leitmotiv de “Tout ou rien: Tottenham Hotspur”, qui a eu la chance d’assister à ce changement de cap dans l’entité avec tout ce que cela implique. La série est une merveille, car il permet au spectateur d’accéder à toutes les parties où le club est né, du vestiaire au restaurant où les joueurs se détendent. Pas seulement pour les fans de football, mais aussi pour tout amateur de sport, dont vous pourrez profiter avec cette radiographie de l’un des principaux clubs de la Ligue Prmier. Voici quelques détails qui marquent la série, qui a déjà sorti ses 3 premiers épisodes en Vidéo Amazon Prime, et que le reste sera publié chaque semaine.

la fin d’une ère

Comme nous l’avons commenté précédemment, le point de départ de “Tout ou rien: Tottenham Hotspur” C’est la fin de l’ère de Mauricio Pochettino sur le banc Spur. Un entraîneur qui est venu dans l’équipe de Southampton il y a 5 ans et qui a réussi à l’élever d’un niveau de plus, avec des jalons tels que la finale de la Ligue des champions 2019, la première fois qu’un club de plus de 100 ans a réussi à atteindre un tel niveau. étape. Cependant, ce qui a été la plus grande réussite du club a été un tournant.

Et est-ce que l’équipe a senti que ils avaient déjà atteint le maximum qu’ils pouvaient atteindre, qui a entraîné le départ de l’une de ses plus grandes stars, Christian Eriksen, à la recherche de nouveaux défis et au sentiment que l’équipe avait besoin d’un changement. C’est quelque chose que Pochettino lui-même admet presque involontairement dans le documentaire, ce qui est une situation que l’on pourrait voir venir: sans changements substantiels avant le début de la saison, le départ a été terrible, occupant le bas de la Premier League et avec un tournant: le 2-7 endossé par le Bayern Munich dans son propre domaine. Un désespoir que l’on peut voir dans la série, grâce aux conversations entre les joueurs eux-mêmes à la cantine.

L’arrivée de Mourinho

Lorsqu’un nouvel entraîneur arrive dans l’équipe, tout change, et si c’est José Mourinho, le changement est encore plus grand. “Tout ou rien: Tottenham Hotspur” transforme presque par inadvertance l’entraîneur portugais en son grand protagoniste. C’est une merveille redécouvrir l’entraîneur tel qu’il est; sa relation aux joueurs, sa façon d’être, ses méthodes de travail … Tout est enseigné dans la série de Vidéo Amazon Prime et cela vous fait certainement changer votre perception de lui. Des situations aussi curieuses que personnelles comme entendre des critiques de la presse ou une rencontre intime avec le capitaine de Tottenham, Harry Kane, où il déclare ouvertement que cette équipe est meilleure que celle qu’il avait à Manchester United, Mourinho est la grande star de cette série.

L’arrivée de Mourinho, l’une des clés du Tout ou Rien: Tottenham Hotspur

Tout un avenir à explorer

Dans Areajugones nous n’avons pu voir que trois premiers chapitres de la série, mais cela montre déjà assez de vouloir beaucoup plus. La narration de Tom Hardy il est très épique et accompagne à tout moment les désirs de curiosité du spectateur. Le tout dans une saison qui a été un Avis rare dans le monde du football pour le coronavirus, qui sera également reflétée dans la série. Je pense qu’en ce qui concerne Manchester City et le Borussia Dortmund, «Tout ou rien» a su faire un pas en avant. Ne pas être une simple vitrine promotionnelle et dire vraiment comment fonctionne un club de cette entité et tous ses secrets. UNE must pour tout amateur de sport qui est maintenant disponible en Vidéo Amazon Prime avec ses trois premiers chapitres.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂