Tout n’est pas Stranger Things : le mystérieux film Netflix qui triomphe en ce moment

Le week-end est là et rien de mieux que d’en profiter avec un bon film à suspense sur Netflix. Découvrez quelle est l’option idéale si vous ne l’aimez pas choses étranges.

©NetflixStranger Things n’est pas la seule chose sur Netflix

Le week-end est arrivé et le N rouge s’allume à nouveau. Ceci est dû au fait Netflix Elle est devenue la grande alliée de ses téléspectateurs du week-end. La plate-forme contient un catalogue de plus en plus diversifié et regorge de succès mondiaux qui continuent d’attirer les utilisateurs vers votre entreprise. En fait, récemment la saison quatre a été créée choses étrangesqui a déjà fait sensation auprès des fans.

La série, créée par les frères Duffer, a sorti sept épisodes de ce qui sera la quatrième saison, tandis que le reste arrivera le 1er juillet. Et, pour plus de choses étranges a été divisé en volumes, la réalité est que son retour à Netflix Il a été très applaudi. Cependant, il convient de noter que chez le géant du streaming, tout n’est pas lié à cette production dans laquelle la fantaisie, le mystère et l’action sont les protagonistes.

La raison est simple : Netflix a un contenu adapté à toutes sortes de préférences de son public. C’est pourquoi, pour ceux qui ne suivent pas l’histoire de choses étranges, mais soyez fans de suspense, de Spoiler nous avons l’option idéale. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une série, c’est le film qui fait sensation et qui est le plus regardé ces derniers jours.

+ Le thriller qui triomphe sur Netflix :

Dans le top 10 des Netflix les plus regardés se trouve désormais instinct dangereux, un long métrage mêlant action et suspense. En plus, il a tous les attraits du genre : une mort mystérieuse, une vérité, et bien sûr un héros qui affronte tous les méchants seul. De plus, comme si cela ne suffisait pas, il met en vedette de grands acteurs tels que Mel Gibson, Scott Eastwood, Famke Janssen Oui Kévin Durand.

De quoi s’agit-il? Le descriptif de Netflix fait remarquer: « Pour enquêter sur le mystère de la mort de son frère, un homme en liberté conditionnelle s’installe sur une île où un gang l’oblige à affronter son passé.”. Sans aucun doute, c’est une prémisse qui ne dit pas grand-chose, mais laisse l’utilisateur dans l’attente de cette bande magnétique et frénétique. Pour cette raison, il n’est pas contesté que c’est l’option idéale pour profiter de ce week-end.

