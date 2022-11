« Tout n’est pas sombre en étant trans »: qui est Ander Puig, l’acteur qui interprète Nico dans « Elite »

Le 18 novembre 2022, le sixième saison de « Elite », qui se concentrera sur les conséquences de la mort de Samuel. Même si tous les fans pourront voir leur Personnages préférés, dans cet épisode de nouveaux acteurs sont incorporés ; l’un d’eux est Ander Puig, qui jouera Nico.

Dans l’intrigue, le jeune homme jouera un garçon trans, tout comme il l’a fait dans l’une des productions auxquelles il a également participé auparavant. En raison de l’attente que sa présence dans la série à succès de Netflix a suscitée, nous vous disons qui il est et tout ce que vous devez savoir sur lui.

Ander Puig dans le rôle de Nico dans la sixième saison de « Elite » (Photo : Netflix)

1. DONNÉES PERSONNELLES D’ANDER PUIG

Nom complet: Ander Puig

Ander Puig Lieu de naissance: Barcelone

Barcelone Nationalité: Espagnol

Espagnol Année de naissance: 2001

2001 Instagram : @anderpuig

2. C’EST UN HOMME TRANS

Ander Puig est un homme trans qui a décidé à l’âge de 17 ans de se faire connaître tel qu’il s’identifiait : que, malgré le fait qu’il soit né femme, il se sentait comme un homme. « Je pense que je vis une autre vie. Être trans, le dire et avoir le cran de parier sur moi devant le monde entier a beaucoup changé ma vie »a souligné dans une interview avec Le monde.

L’acteur prenant un selfie avec un torse nu (Photo: Ander Puig / Instagram)

3. ÉTAIT-IL FACILE POUR LUI DE LE DIRE OUVERTEMENT ?

Le jeune homme a dit qu’il était un peu difficile de sortir et de souligner qu’il se considérait comme un homme vivant dans le corps d’une femme, parce que il craignait de décevoir ceux qui lui faisaient confiancedonc c’est devenu une lutte interne pour l’admettre.

4. COMMENT VOTRE FAMILLE A-T-ELLE RÉAGIT ?

La famille d’Ander Puig a respecté sa décision et n’a pas hésité à le soutenir lorsque vous décidez de commencer votre processus de transition. « Cela ne doit pas être un drame, mon cas personnel ne l’était pas (…). J’ai eu des difficultés internes à cause de ma lutte interne et j’ai souffert, mais ils n’ont pas fait de discrimination à mon encontre. Vous pouvez avoir une vie naturelle en étant trans, tout n’est pas toujours sombre »a-t-il indiqué dans la même interview.

Il est ravi de participer à la série « Elite ». Ici posant en plein soleil avec un polo rouge (Photo : Ander Puig / Instagram)

5. CARRIÈRE D’ACTEUR

Convaincu que son truc était le monde du jeu d’acteur, il s’est préparé et a fait ses débuts d’acteur dans « Los espabilados », une série de 2021 sur Movistar Plus+. Puis il obtient son premier rôle principal dans la websérie RTVE Play « Être ou ne pas être » et plus tard un rôle dans la sixième saison de « Élite ».

6. DANS « ÊTRE OU NE PAS ÊTRE », IL JOUE UN GARÇON TRANS

Dans « Être ou ne pas être », Ander Puig donne vie à Joel, un garçon trans de 16 ans qui entre au lycée par étapes dans un nouveau lycée où personne ne le connaît, afin qu’il puisse se présenter à ses camarades de classe. comme il le ressent, mais il a peur d’être rejeté, ainsi que de perdre Ona, une jeune femme de sa classe, dont il est tombé amoureux. Une histoire qui ressemble à sa vie et qui l’a aidé à tout comprendre de son vécu.

Il adore prendre des selfies à télécharger sur ses réseaux sociaux (Photo : Ander Puig / Instagram)

7. COMMENT ANDER EST-IL CONSIDÉRÉ ?

Ander Puig se considère comme une personne ambitieuse et amusante avec un grand désir de vivre, qui aime les films et la lecture, a-t-il déclaré RTVE.

8. COMMENT AVEZ-VOUS OBTENU VOTRE RÔLE DANS « ELITE » ?

L’acteur a révélé que lorsqu’il a découvert le casting de la série Netflix, il n’a pas hésité et a postulé. « Ils m’ont appelé pour un test en face à face à Madrid. Je suis parti plutôt content (…). La semaine suivante mes représentants m’ont appelé par Facetime, tous réunis à une table (…) ils ont dit que j’étais en ‘Elite’ et c’était brutal »indiqué à Le pays.