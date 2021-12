Tout n’est pas Netflix : la nouvelle série comique de HBO Max saluée par la critique

in

Ce n’est pas une nouvelle que Netflix C’est le service de streaming le plus populaire au monde depuis des années et il semble qu’il n’ait aucun concurrent sur le chemin, car son contenu est principalement ce qui fait parler le public. Cependant, le milieu de l’année est venu HBO Max avec un large catalogue de productions, où vous trouverez une série que vous ne pouvez pas manquer.

On parle de Hacks, un programme créé par Lucia Aniello, Paul W. Downs et Jen Statsky pour la plate-forme qui a officiellement été créée le 13 mai 2021. Le même mois de l’année précédente, le projet avait été officiellement annoncé avec l’intention de démarrer rapidement le tournage, Mais la pandémie de coronavirus l’a empêché et le casting a dû revoir les scripts de Zoom. De nombreux membres de l’équipe ne se sont connus qu’au début des enregistrements, car tout le travail précédent était virtuel.

De quoi s’agit-il? Cela renvoie à son synopsis officiel : « Deborah Vance est une diva légendaire de la comédie stand-up de Las Vegas, essayant de rester pertinente alors que la directrice du casino où elle se produit essaie de réduire ses dates de représentation. Ava est une scénariste de comédie de la génération Z qui ne trouve pas de travail parce qu’elle a été ‘annulé’ à cause d’un tweet controversé qu’elle a posté. Les deux unissent leurs forces à contrecœur pour rafraîchir le matériel de Vance et apprendre à respecter leurs différences. « .

Jean Smart est qui joue Deborah Vance, Rôle pour lequel elle a remporté les Emmy and Hollywood Critics Association TV Awards de la meilleure actrice dans une série comique. Le reste de la distribution principale est composé de Hannah einbinder (Ava Daniels), Carl Clemons Hopkins (Marcus), Kaitlin Olson (Deborah Vance Jr.), Christophe McDonald (Marty Ghilain), Paul W. Downs (Jimmy), Mark Indelicato (Damien), Coquelicot Liu (Kiki), Johnny Sibille (Wilson) et Megan stalter (Kayla), entre autres.

Les critiques lui ont donné de bonnes notes après sa première, le positionnant comme l’un des meilleurs contenus de l’année. Sur Rotten Tomatoes, il a un taux d’approbation de 100%, basé sur 41 critiques qui s’accordent à dire qu’il existe un équilibre entre les critiques du monde de la comédie et les moments intimes. Tandis que Dans Metacritic, il a obtenu un score de 82 sur 100, après 20 avis qui lui ont donné leur approbation positive. Pour cela et bien plus encore, vous ne pouvez pas manquer Hacks sur HBO Max.

