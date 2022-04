Tout n’est pas Elite: quelles autres versions sont sur Netflix à regarder ce week-end

Netflix

La cinquième saison de Élite Il est déjà disponible sur Netflix avec huit nouveaux épisodes, mais ce n’est pas la seule première. Découvrez ce qu’il y a d’autre à voir sur la plateforme pendant le week-end.

©NetflixÉlite.

Après tant d’attente, les fans de Élite ils peuvent sourire maintenant. C’est parce que la série, après la fin de sa quatrième saison qui a laissé tout le monde choqué, est revenue à Netflix avec huit nouveaux épisodes. En eux ne sont pas seulement les protagonistes bien connus, mais aussi deux stars internationales ont été incorporées, Valentina Zenere et André Lamogliaqui arrivent à Las Encinas avec deux personnages controversés.

Et maintenant, en plus de recevoir les nouveaux étudiants, les protagonistes de Élite Ils doivent faire face à un nouveau meurtre. Depuis la première édition, les étudiants du plus prestigieux institut de Madrid ont eu des problèmes avec la justice, mais maintenant tout s’est aggravé. De plus, à cette occasion, la série ne se concentre pas uniquement sur les décès, mais aussi sur les addictions et les problèmes d’adolescence qui les affligent.

Cependant, il convient de noter que même si Élite peut sembler être la chose la plus frappante à voir au cours du week-end, ce n’est pas la seule chose. Bon, pour ceux qui ne sont pas fans de cette fiction, rassurez-vous car Netflix a fait plus d’une première ce 8 avril. Pour cette raison, de Spoiler, nous vous disons quoi voir ce week-end en plus de la production espagnole.

Autres versions de Netflix à regarder ce week-end :

– Les Filles de Cristal :

C’est un film mettant en vedette Maria Pedraza et allie drame, amour et amitié dans une histoire qui donnera beaucoup à dire. Le film vise à montrer les conséquences de la pression subie par les étudiants de tout type de carrière.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « Après le suicide tragique de la star du National Classical Ballet, Irene est sélectionnée pour prendre sa place dans la plus grande production de la compagnie, « Giselle ». Irene, désormais la cible de la jalousie et de la cruauté de ses pairs, trouve une amie en Aurora, une nouvelle danseuse dominée par sa mère. Irène et Aurore, isolées et contraintes par le sacrifice qu’implique la réussite dans la danse, établissent une relation de plus en plus étroite et obsessionnelle, jusqu’à ce qu’ensemble elles s’embarquent dans un vol à la recherche d’elles-mêmes.”.

– Entre la vie et la mort :

Est Le grand retour de Joey King sur Netflix. Dans ce film, l’actrice incarne Tessa, une fille qui vit au milieu du drame et de la romance après un événement tragique qui a marqué sa vie.

Le synopsis officiel se lit comme suit: « «Entre la vida y la muerte» es una historia de amor sobrenatural que se centra en Tessa (Joey King), una adolescente que pasó la mayor parte de su infancia en distintos hogares de acogida y que no cree ser merecedora de su propia historia de amour. Jusqu’à ce qu’il rencontre de nulle part Skylar (Kyle Allen), un garçon d’une ville voisine qui est un vrai romantique. Alors que Tessa commence à ouvrir son cœur, ils sont tous les deux impliqués dans un accident dans lequel Skylar est tué. Après la tragédie, Tessa cherche des réponses et commence à croire que son petit ami essaie de communiquer avec elle d’outre-tombe. Avec l’aide de sa meilleure amie, la jeune fille va tenter de contacter Skylar pour donner à son histoire la fin qu’elle mérite.”.

