Tout n’est pas Bridgerton: la mini-série Netflix idéale à regarder en seulement 150 minutes du week-end

Netflix

La deuxième saison de Bridgerton Elle est disponible sur Netflix depuis quelques heures, mais pour ceux qui ne sont pas captivés par cette fiction, on vous présente la mini-série idéale pour ce week-end. La rencontrer.

© GettyQue regarder sur Netflix ce week-end.

la première de Bridgerton a des milliers de téléspectateurs collés à Netflix. La série est revenue sur la plateforme après un an d’attente des fans et du travail des acteurs. Avec une nouvelle histoire pour raconter plus de drames, de polémiques et d’aventures, le strip a une nouvelle fois captivé ceux qui en ont fait sensation mondiale en 2020. Produite par Shonda Rhimes, cette fiction est devenue la plus regardée de l’histoire du géant du streaming et maintenant il a tout pour retrouver sa place.

Une mise en scène sans pareille, un travail impeccable et de nouveaux personnages qui donneront beaucoup à parler sont les points en sa faveur. Bridgerton pour ces huit épisodes qui viennent de sortir. Cependant, il convient de noter que tout le monde sur Netflix n’est pas fan de ce drame d’époque, basé sur les livres de Julia Quinn. En effet, de nombreux utilisateurs, au-delà de ce que la série a monopolisé, décident de rechercher d’autres types de productions pour profiter du week-end.

À tel point que chez Spoiler, nous avons l’option idéale pour ceux qui n’aiment pas Bridgerton ainsi que de vrais fans de ce drame. Il s’agit de quelqu’un doit mourir qui a été créé en 2020, mais continue d’attirer beaucoup d’attention des utilisateurs. Son intrigue est captivante et a ceux qui la regardent, tout le temps en suspens. De plus, bien sûr, il y a aussi la particularité que C’est une mini-série avec toutes les lettres puisqu’elle ne comporte que trois épisodes que l’on peut voir en 150 minutes.

D’origine espagnole, quelqu’un doit mourir Il est interprété par Ester Expósito, Carlos Cuevas, Alejandro Speitzer et tous les acteurs renommés en Espagne. De même, malgré le temps qui passe, cette fiction continue de se positionner dans les tendances de la plateforme en raison de sa grande histoire et de sa brièveté. Actuellement, les téléspectateurs de Netflix optent pour des fictions qui se voient rapidement et celle-ci en fait partie.

Le synopsis officiel de quelqu’un doit mourir ça dit: « C’est l’histoire d’un jeune homme qui, après avoir reçu un appel de ses parents, doit retourner au Mexique pour rencontrer sa fiancée. Cependant, à la surprise générale, il revient accompagné de Lázaro, un mystérieux danseur de ballet. L’histoire se déroule dans l’Espagne des années cinquante, dans une société conservatrice et traditionnelle où les apparences et les liens familiaux jouent un rôle clé. A travers cette nouvelle œuvre, Caro révèle un record inédit en dépeignant une réalité et un problème de société d’un point de vue très différent.et ».

