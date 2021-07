Tout Mockingbird Lane est construit pour les Munsters, Rob Zombie partage ses plans

Les Munster le réalisateur Rob Zombie ne se contente pas de reconstruire la maison des Munsters pour son film, il construit tout Mockingbird Lane. Auparavant, Zombie a révélé les plans du 1313 Mockingbird Lane, la maison qui abrite notre famille de monstres préférée. Cherchant à rester fidèle à la série télévisée originale, Zombie dit qu’il cherche à rendre la maison « exacte », et cela se voit avec l’attention des plans même sur les détails les plus complexes.

Donc, nous savons que la maison des Munsters sera spécialement construite pour le film de Zombie, mais le cinéaste va en fait aller beaucoup plus loin que cela. Sur son compte Instagram personnel, Zombie a publié une nouvelle image d’un terrain en terre battue à Budapest, révélant que ce serait la « future maison de Mockingbird Lane ». Il a également joint une brève vidéo montrant à quoi ressemblera la rue réelle une fois qu’elle sera construite à l’aide d’infographies, annonçant qu’il va également construire tout Mockingbird Lane avec la maison familiale de Munster.

« Nous ne construisons pas seulement la maison des Munsters. Nous construisons tout Mockingbird Heights ! ???? C’est un gros travail, mais quelqu’un doit le faire », dit Zombie dans la légende.

Rob Zombie avait récemment été à Budapest pour repérer les lieux du film, et dans certains de ses autres messages, il a taquiné certains des autres sites que nous pourrions voir. En ce qui concerne Mockingbird Lane, cependant, Zombie n’était clairement pas disposé à se contenter d’un autre endroit qui aurait pu ressembler à la série télévisée originale, mais qui n’était pas tout à fait correct. Construire toute la rue fait un effort supplémentaire pour s’assurer que le film s’aligne parfaitement avec la vision de Zombie, ce qui semble rendre le film aussi fidèle que possible.

Pendant ce temps, nous avons eu un premier aperçu de certaines conceptions de personnages dans d’autres articles. Zombie a montré des illustrations des vêtements de nuit pour Lily et Herman Munster, et bien qu’il ne s’agisse que d’illustrations des personnages, ils semblent ressembler plus ou moins à ce qu’ils ont fait dans la série télévisée originale. Une autre photo montre une perruque ressemblant à la coiffure de grand-père Munster, illustrant également la construction réelle de la garde-robe.

Maintenant, nous attendons des annonces officielles de casting pour le casting de Les Munster. Selon le rapport original qui a annoncé pour la première fois la nouvelle à Murphy’s Multiverse, Sheri Moon Zombie était attachée au rôle de Lily Munster, et compte tenu de ses fréquentes collaborations avec son mari, cela semble certainement plausible. Sheri n’a pas officiellement confirmé ce casting, mais elle a également publié des articles sur la production du film sur les réseaux sociaux pour tenir les fans au courant.

Jeff Daniel Phillips, une autre star fréquente dans les films de Rob Zombie, aurait également été choisi pour incarner Herman Munster. Richard Brake et Dan Roebuck ont ​​également été attachés dans des rôles principaux non divulgués aux côtés Perdu La star Jorge Garcia et la légendaire animatrice d’horreur Cassandra « Elvira » Peterson apparaîtront dans un rôle de soutien. Comme pour Sheri Moon Zombie, rien de tout cela n’a été vérifié par Zombie ou l’un des acteurs eux-mêmes.

Pour l’instant, aucune date de sortie n’a été fixée pour Les Munster, mais il y a des rumeurs d’une sortie simultanée en salles et sur le service de streaming de NBCUniversal Peacock. D’autres mises à jour devraient arriver très bientôt alors que Zombie continue de tenir ses fans au courant des progrès du film.

Sujets : Les Munsters