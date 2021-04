Tout le monde sur TikTok mange de l’ail mariné épicé – voici comment le préparer

Oubliez l’avoine cuite au four: Si vous voulez un petit-déjeuner sain qui vous réveillera le matin, ou une collation qui vous sortira de cette crise du milieu de l’après-midi, essayez l’ail mariné épicé, la dernière tendance alimentaire à prendre le dessus sur TikTok .

La collation épicée a commencé à faire le tour plus tôt en avril, lorsque l’utilisateur de TikTok @lalaleluu, qui passe par Lala en ligne, a partagé une vidéo d’elle-même en train de manger de l’ail mariné dans le pot.

«J’adore manger de l’ail mariné comme ça, mais j’ai décidé que je voulais le pimenter un peu et c’est parfait», a écrit Lala, qui est basée à Hambourg, en Allemagne. Dans une vidéo de suivi, elle dit que la collation a été inspirée par une voisine coréenne qui faisait du kimchi pour sa famille.

«Nous avons déménagé… et j’ai perdu ma source de kimchi et j’ai dû trouver quelque chose et donc j’avais mariné de l’ail à la maison parce que j’aime le manger, et j’ai juste ajouté de la Sriracha… mais ce n’était pas assez épicé alors j’ai ajouté flocons de piment et ensuite j’ai juste expérimenté », dit Lala. « C’est ça, c’est comme ça que je suis venu avec ça. Et maintenant j’adore ça.… Je sais que ce n’est pas du kimchi mais c’est le mieux que je puisse faire! »

La collation est assez facile à reproduire à la maison et la recette de Lala ne nécessite que quatre ingrédients. Tout d’abord, faites le plein d’ail mariné – elle recommande de prendre de l’ail mariné «naturel», au lieu d’options contenant de l’huile ou d’autres arômes. Ouvrez le bocal et égouttez le vinaigre.

Ensuite, ajoutez des épices: Lala ne donne pas beaucoup d’indications sur la quantité à utiliser, vous pouvez donc le personnaliser selon vos propres préférences. Commencez par Sriracha – elle recommande d’en utiliser «beaucoup» – puis ajoutez une cuillère à café de gochugaru, piment coréen. Enfin, saupoudrez de thym.

Revissez le couvercle et secouez vigoureusement le pot jusqu’à ce que tout soit mélangé et que l’ail soit bien enrobé.

« Je mange toujours le verre entier en une seule fois, et c’est sain aussi! » dit Lala; dans une autre vidéo, elle a noté que parce que l’ail est mariné, il n’a pas une odeur aussi forte: « C’est délicieux. Vous devriez essayer. »

Et ses collègues TikTokers ont suivi son conseil: en quelques jours, la collation épicée est devenue virale sur l’application de partage de vidéos. Les vidéos sous le hashtag #pickledgarlic ont été visionnées plus de 12,6 millions de fois collectivement, et certaines des vidéos où les gens essaient la recette sont également devenues virales.

Dans une autre vidéo, Lala, qui n’a pas répondu à la demande de commentaire de 45secondes.fr, se dit surprise par la réponse virale à la vidéo.

«Je ne peux pas croire que ma collation à l’ail soit une tendance maintenant», dit-elle. « J’ai été taguée dans tellement de vidéos et tous ceux qui l’ont essayé et l’ont bien fait, comme l’ail mariné usagé, et pas seulement l’ail normal, tout le monde l’a aimé! Je vous le dis les gars, c’est délicieux. »

