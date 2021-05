Tout le monde s’interroge sur la nouvelle photo de La Casa de Papel 5

La saison 5 de Le braquage d’argent est plus proche que jamais! La série espagnole emblématique de Netflix annoncée ce vendredi l’achèvement du tournage Oui la première approche lentement. Pour annoncer la nouvelle, le programme a choisi une photo spectaculaire qui est déjà devenue virale et même généré les théories parmi les fans. Qui manque et qui reste?

Depuis début mai, les principaux acteurs du LCDP ont choisi les réseaux sociaux pour dire au revoir aux personnages qui ont changé leur vie à jamais. Les stars de l’émission ont commencé à filmer le travail en août 2020, après la pause qui a signifié la première vague de la pandémie de coronavirus, et ils ont pu les terminer près de dix mois plus tard.

« Cela a commencé comme un braquage, cela s’est terminé en famille. Le tournage de la cinquième partie est terminé, et nous sommes impatients que vous voyiez comment cette histoire se termine. », a publié l’événement Netflix avec une photo où ils sont apparus: Ursula Corberó (Tokyo), Alvaro Morte (Professeur), Itziar Ituño (Lisbonne), Pedro Alonso (Berlin), Miguel Herran (Fleuve), Jaime Lorente (Denver), Esther Acebo (Stockholm), Darko peric (Helsinki), Hovik keuchkerian (Bogota), Luka Peroš (Marseille), Bethléem Cuesta (Manille) et Rodrigo de la Serna (Palerme).

La Casa de Papel a annoncé la fin de son tournage avec cette photo (@lacasadepapel)



Pourquoi Berlin est-il sur la photo de La Casa de Papel 5?

La première chose qui a attiré l’attention des fans pour l’image est La présence de Berlin parmi les voleurs. La carte postale a tous les membres du groupe vivant jusqu’à la quatrième saison, mais il inclut le personnage d’Alonso décédé dans la seconde partie et il n’apparaissait que dans les flashbacks. N’est-il vraiment jamais mort?

L’autre aspect très notable était l’absence d’Alicia Sierra sur la photo. Le caractère de Najwa Nimri Cela ne faisait pas partie du plan et, bien que cela puisse être traité car seuls les voleurs étaient inclus, Son absence a provoqué l’énervement des millions de fans que l’actrice a. Cela a également suscité des théories sur le résultat possible du personnage.

En revanche, le réalisateur Koldo Serra a rejoint les messages émotionnels des dernières heures. « Gueule de bois émotionnelle et physique. Hier, après presque trois ans, le tournage de La Casa de Papel s’est terminé, l’expérience la plus brutale, intense et belle sur le plan professionnel et personnel que j’ai jamais vécue. Je quitte une famille dont je ont beaucoup appris« , il a condamné heureux pour le travail accompli.