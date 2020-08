Tout le monde rit à nouveau de Melania Trump

28/08/2020 22 h 40

Melania Trump n’a vraiment pas la tâche facile en tant que première dame américaine. La femme de Donald Trump est redevenue un hit viral à cause de ses expressions faciales.

Il faut dire que l’on peut presque avoir pitié de Melania Trump (50 ans). Pendant toute la semaine, Twitter n’a pas cessé de rire de la Première Dame des États-Unis.

D’abord la rappeuse Cardi B (27 ans) s’est suicidée et son passé présumé d’escorte, puis le regard fixe de Melania est redevenu un mème.

Cardi B a plaisanté sur le “WAP” de Melania

Pour son méga hit “WAP”, la rappeuse Cardi B a dû recevoir beaucoup de critiques de la part du Parti républicain. Certains politiciens se sont même prononcés en faveur de l’interdiction de la chanson en raison de ses paroles extrêmement sales. De plus, la musicienne Megan Thee Stallion (25 ans) et Cardi B ont été insultées comme misogynes, immorales et dégoûtantes.

L’auteure de droite DeAnna Lorraine a tweeté en début de semaine: “L’Amérique a besoin de beaucoup plus de femmes comme Melania Trump et de beaucoup moins de femmes comme Cardi B.”

La gagnante d’un Grammy à l’esprit vif a répondu: “N’a-t-elle pas vendu son WAP (Wet Ass Pussy) avant?” Elle a également publié une photo nue de la première dame. La légende disait: «Cette image me donne une ambiance WAP. Je dis ça comme ça … “

Cette photo me donne des vibrations “ouais putain d’esprit avec une chatte mouillée”… dis juste ????? https://t.co/ahgIf96S6a pic.twitter.com/3DFhh7AY2h – iamcardib (@iamcardib) 26 août 2020

Visage étrange au Congrès républicain

La femme de Donald Trump (74 ans) semble toujours extrêmement malheureuse, tendue et psychologiquement pas tout à fait raison. Son visage semble toujours lui échapper lors d’événements publics. Ces déraillements fournissent le matériau parfait pour les mèmes.

Le dernier meme Melania a été créé jeudi à la conférence du parti républicain. Cela deviendrait viral sur les réseaux sociaux en quelques heures. À juste titre, c’est trop bizarre.

Cela a également alimenté les rumeurs du conflit entre Melania et Ivanka Trump (38 ans).

Beaucoup de ridicule pour leur choix de tenue

De nombreux utilisateurs de Twitter se sont également moqués de la tenue de la Première Dame. Lors de son discours, la Slovène natale portait un costume en kaki, la nuance de vert qui est classiquement associée à l’armée.

On ne peut que spéculer que la tenue était destinée à s’adresser aux hommes et aux femmes qui servent dans l’armée eux-mêmes ou à leurs proches. C’est un groupe d’électeurs important pour le président. Dans le réseau, cependant, il n’a plu que le ridicule et la méchanceté pour les deux parties. Beaucoup ont comparé le look aux couleurs de camouflage avec des photos d’Adolf Hitler et de Fidel Castro.

Cela ne veut pas dire des campagnes électorales pour rien, n’est-ce pas? Et cela lui va mieux que lui – pas étonnant qu’elle ait été mannequin. Mais était-ce un choix judicieux de vêtements?#MelaniaSpeech #MelaniaTrump pic.twitter.com/GI3TcF7wT9 – Dominik Umberto Schott (@SchottUmberto) 26 août 2020

Melania Trump est la reine du meme involontaire

Melania Trump peut désormais écrire un certain nombre de succès viraux dans son portefeuille. Depuis le début de la présidence de Donald Trump en 2017, elle a enrichi Internet avec des tonnes de vidéos et d’images amusantes.

Un classique pas oublié est la vidéo “Hands off Donald” dans laquelle elle évite grossièrement de se tenir la main avec le président. Cependant, la plupart des mèmes de Melania se moquent de son air triste. En regardant dans ces yeux, on se demande si Melania Trump ne souhaite pas secrètement que Donald Trump perde les prochaines élections de novembre.