«  Tout le monde profite de la diversité  »: l’équipe de cheveux de «  Ma Rainey  » sur la création de l’histoire des Oscars

Les coiffeurs Mia Neal et Jamika Wilson viennent de devenir les premiers gagnants noirs de l’Oscar du meilleur maquillage et coiffure pour leur travail sur «Ma Rainey’s Black Bottom». Ils ont réfléchi à leur victoire historique dans les coulisses après avoir récupéré leurs statues.

«Je pense que tout le monde profite de la diversité. Tout le monde le fait », a déclaré Neal, qui partage l’Oscar avec Wilson et le maquilleur Sergio Lopez-Rivera. «Je pense aussi que tout le monde le veut, pour être honnête.

Mia Neal, Jamika Wilson et Sergio Lopez-Rivera célèbrent la victoire historique. Chris Pizzello / AFP – Getty Images

«Je pense que le temps s’est accéléré, d’une certaine manière, en termes de technologie et juste que les gens soient plus connectés, ainsi que les gens qui n’ont pas peur de s’exprimer», a-t-elle ajouté. «Je pense que des choses se passent et je pense que cela est bien accueilli. C’est ça la beauté, c’est que je ne sens aucune résistance.

Les stylistes ont partagé un moment d’émotion dans les coulisses. Richard Harbaugh / / AMPAS via Getty Images

Le trio de coiffure et de maquillage a aidé Viola Davis à se transformer en chanteuse de blues Ma Rainey dans le drame Netflix, qui a également remporté le prix du meilleur costume. C’était le dernier film dans lequel Chadwick Boseman a joué avant de mourir d’un cancer du côlon en août dernier. Il a été nominé pour le meilleur acteur mais a perdu contre Anthony Hopkins.

En décembre, Lopez-Rivera a partagé une photo Instagram dans les coulisses de lui-même et de Wilson stylisant Davis pendant le tournage.

Réfléchissant à leur victoire, Neal a déclaré que cela ouvrait la voie à d’autres artistes noirs pour être reconnus pour leur talent.

«Parce qu’alors nous ne devons pas vraiment être les Noirs qui ont gagné, tu vois ce que je veux dire? Cela peut être Jamika et Mia », dit-elle. «Nous pouvons être des individus à ce stade, et c’est pourquoi j’ai dit que nous en bénéficions tous.»

L’équipe de coiffure et de maquillage «Ma Rainey» faisait partie des personnes qui ont marqué l’histoire en tant que lauréats des Oscars 2021. La réalisatrice de «Nomadland» Chloé Zhao est devenue la première femme asiatique et la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur. Youn Yuh-jung est également devenue la première actrice coréenne à remporter un Oscar pour son second rôle dans «Minari».

