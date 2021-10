Tout le monde pleure Tokyo dans la nouvelle bande-annonce de La Casa de Papel 5 : Avaient-ils prévu un autre décès ?

Il reste moins de deux mois pour connaître la fin de Le vol d’argent, l’une des histoires les plus marquantes du service de streaming Netflix dans les années récentes. Le 3 septembre, le tome 1 des épisodes est arrivé, qui a laissé la mort de l’un des personnages les plus aimés des fans, mais ce mercredi un nouvel aperçu de la partie 2 est arrivé cela pourrait nous donner l’indice d’une perte future. Est-ce ainsi ?

Dans le premier lot d’épisodes, les téléspectateurs ont été témoins de la découverte par Alicia Sierra de la cachette d’El Professor. Pendant ce temps, la bande de voleurs était à l’intérieur de la Banque d’Espagne essayant de s’échapper avec le butin, au moment même où l’armée entrait pour déclencher une guerre.

+ Nouveau teaser pour La Casa de Papel 5, tome 2

Celui qui s’est sacrifié pour sauver ses amis dans le dernier épisode vu était Tokyo, bien qu’il ait également pris César Gandía. Ce matin les réseaux sociaux de la plateforme a révélé un nouvel aperçu dans lequel nous voyons comment les membres se lamentent sur le départ du personnage joué par Úrsula Corberó. Vous ne l’avez pas vu ? Il est ici!

« Au cours des dernières heures, j’ai perdu des personnes très importantes. Et je ne laisserai personne d’autre tomber dans le piège de ce vol. »dit une voix off du professeur. Ensuite, l’aperçu révèle des images de l’évasion et de l’entrée de l’armée, ainsi que des explosions et l’arrestation de Raquel Murillo / Lisbonne. Cependant, ce n’est pas tout ce qu’ils ont publié ce mercredi.

Avec le teaser est également venu la première photo officielle de fleuve, dans lequel on le voit mettre ses mains sur sa poitrine. On estime que c’est à partir du moment où l’on connaît la mort de Tokyo, mais Dans les réseaux certains internautes ont commenté que cela pourrait être le moment où il s’est fait tirer dessus. Des inconnus qui restent à ce jour un mystère et tout se révélera vendredi 3 décembre avec la fin de Le vol d’argent au Netflix.

