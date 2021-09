Tout le monde parle de Max Harwood de Jamie :  » Comment c’était de voir Richard E . Grant en traînée? Terrifiant’ | 45secondes.fr se réunit

« Comme le cosplay de Margaret Thatcher vraiment »

Après le show de merde absolu des 18 derniers mois, pour ma part, je pense que nous pourrions faire avec un pick me up. Quelque chose de positif pour insuffler un peu d’optimisme et d’espoir dans notre misérable petite existence. Et l’adaptation cinématographique colorée et agréable de la comédie musicale Tout le monde parle de Jamie pourrait être juste la chose dont nous avons tous besoin.

Après avoir été retardé d’un an, Tout le monde parle de Jamie est enfin disponible pour regarder sur Amazon Prime. L’histoire suit Jamie, un gamin de 16 ans de Sheffield qui veut assister au bal de promo en drag, bien que son école ait des idées différentes. Basé sur l’histoire réelle de Jamie Campbell, le film est à peu près aussi édifiant, camp et fabuleux que vous pouvez l’imaginer.

Le film met également en vedette la royauté par intérim Richard E. Grant. Richard incarne Hugo Battersby, un ancien drag queen appelé Loco Chanelle, qui aide Jamie à réaliser son rêve de devenir drag queen. Grant a l’air de passer le meilleur moment de sa vie dans le rôle, alors quand nous avons discuté avec Max Harwood, qui joue Jamie dans le film, nous avons dû lui demander comment c’était de rencontrer Grant en tant que Loco Chanelle pour la première fois.

Parler à 45secondes.fr présentatrice Yshee Black, Max a déclaré que Grant était « terrifiant » au début et a comparé son apparence à celle de l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher.

« Terrifiant. Comme le cosplay de Margaret Thatcher vraiment. Vous ne pensez pas ? La perruque… très Margaret Thatcher, j’ai pensé. C’était terrifiant et magnifique »

Max a ajouté: « Il a vraiment, vraiment participé à sa préparation et a vraiment adoré. J’ai passé le meilleur moment à travailler avec lui et c’était quelqu’un qui a fait un pas en avant. pleinement en traînée. Il se promenait en donnant des yeux à l’équipage et toutes sortes de choses. Il ressentait vraiment le fantasme. »

Selon Max, les drag queens sur le plateau – Son Of A Tutu, Anna Phylactic et Myra DuBois – ont aidé Max et Grant avec leurs personnages de dragsters.

« Nous avons été pris en charge par des reines incroyables », a-t-il déclaré. « Ils étaient hilarants et drôles, et nous ont donné tellement de trucs et astuces. »

Tout le monde parle de Jamie est maintenant disponible sur Amazon Prime Video.

