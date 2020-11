Tout le monde n’a pas besoin de devenir végétalien pour arrêter le réchauffement climatique, selon une nouvelle étude

The Associated Press09 nov.2020 10:16:05 IST

Le monde ne peut probablement pas maintenir le réchauffement climatique à un minimum relativement sûr à moins de changer la façon dont nous cultivons, mangeons et jetons nos aliments, mais nous n’avons pas besoin de tous devenir végétaliens, selon une nouvelle étude.

Les chercheurs ont examiné cinq types de solutions générales au système alimentaire et ont calculé dans quelle mesure ils combattent le réchauffement. Ils ont constaté que l’échantillonnage d’un buffet de correctifs partiels pour les cinq, au lieu de simplement plonger dans le bar à salade, peut faire le travail, selon une étude publiée dans le journal de jeudi. Science.

Si le système alimentaire mondial continue sur les trajectoires actuelles, il produira près de 1,5 billion de tonnes de gaz à effet de serre (près de 1,4 billion de tonnes métriques) au cours des 80 prochaines années, selon l’étude. Cela vient de l’éructation des vaches, des engrais, du sol mal géré et du gaspillage alimentaire. Cette quantité d’émissions – même si le monde arrête de brûler des combustibles fossiles qui produisent deux fois plus de pollution par le carbone que la nourriture – est suffisante pour réchauffer la Terre plus que les objectifs fixés dans l’accord de Paris sur le climat de 2015.

«Le monde entier n’a pas à renoncer à la viande pour que nous puissions atteindre nos objectifs climatiques», a déclaré Jason Hill, co-auteur de l’étude, professeur en génie des biosystèmes à l’Université du Minnesota. «Nous pouvons manger des aliments meilleurs et plus sains. Nous pouvons améliorer la façon dont nous cultivons les aliments. Et nous pouvons gaspiller moins de nourriture. »

Les chercheurs des États-Unis et du Royaume-Uni ont découvert:

– Un passage presque complet à une alimentation riche en plantes dans le monde pourrait réduire de près de 720 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (650 milliards de tonnes).

– Si presque tout le monde mangeait le bon nombre de calories en fonction de son âge, environ 2100 calories par jour pour de nombreux adultes, cela réduirait environ 450 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (410 milliards de tonnes métriques).

– Si l’agriculture devenait plus efficace en carbone – en utilisant moins d’engrais, en gérant mieux les sols et en faisant une meilleure rotation des cultures – elle couperait près de 600 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (540 milliards de tonnes métriques).

– Si les fermes pouvaient augmenter le rendement grâce à la génétique et à d’autres méthodes, cela réduirait près de 210 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (190 milliards de tonnes métriques).

– Si les gens gaspillent moins de nourriture dans leurs assiettes, dans les restaurants ou en les acheminant vers les habitants des pays les plus pauvres, cela éliminerait près de 400 milliards de tonnes de gaz à effet de serre (360 milliards de tonnes métriques).

Ou si le monde faisait chacune de ces cinq choses, mais seulement à mi-chemin, les émissions chuteraient de près de 940 milliards de tonnes (850 milliards de tonnes métriques). Et cela, avec la réduction des émissions de combustibles fossiles, donnerait au monde une chance de lutter contre un réchauffement supplémentaire de 0,5 à 1,3 degré (0,3 à 0,7 degrés Celsius), ce que l’accord de Paris vise à faire, selon l’étude.

Hans-Otto Poertner, qui dirige le panel scientifique des Nations Unies sur les impacts du changement climatique dans le monde, a déclaré que l’étude avait du sens pour tracer les nombreuses voies pour parvenir aux réductions d’émissions nécessaires.

«De nombreuses innovations sont possibles avec l’arrêt du gaspillage alimentaire ainsi que l’arrêt des pratiques non durables telles que la coupe des forêts tropicales pour la production de soja et son exportation en tant qu’alimentation (animale)», a déclaré Poertner, qui ne faisait pas partie de l’étude. «On ne peut ignorer que réduire la consommation de viande à des niveaux durables serait important.»

Un régime méditerranéen contenant moins de viande et de graisses animales, ainsi que des portions coupées, feraient l’affaire et rendraient les gens plus sains, a déclaré Hill.

«Quelque chose comme convaincre le monde entier de devenir végétalien allait toujours être une grande vente impossible», a déclaré Zeke Hausfather, directeur du climat du Breakthrough Institute, qui ne faisait pas partie de l’étude. «Cet article montre qu’un mélange de différentes solutions comportementales et technologiques peut faire une réelle différence.»

Alors que la plupart des gaz à effet de serre dans le monde proviennent de la combustion du charbon, du pétrole et du gaz naturel, un quart à un tiers des gaz à effet de serre proviennent de l’agriculture, a déclaré Hill.

John Roy Porter, professeur d’agriculture à l’Université de Montpellier en France, a déclaré que certains des calculs de l’étude de Hill comptaient deux fois les émissions, ce que Hill conteste, et a déclaré qu’il craignait que «les seules personnes à vraiment profiter d’un tel article être le lobby des combustibles fossiles qui peut détourner l’attention des puits de pétrole vers les champs des agriculteurs. »

