Tout le monde est un YouTuber : pourquoi YouTube attribue des identifiants de nom uniques à chaque utilisateur, tout comme les créateurs de contenu

11 octobre 2022 14:08:46 IST

YouTube commencera bientôt à distribuer des identifiants @name sur la plate-forme à chaque utilisateur, qu’il soit créateur de contenu ou non. Fondamentalement, chaque utilisateur, même les personnes qui ne font que regarder des vidéos sur la plate-forme et qui n’interagissent pas avec le contenu en aimant ou en n’aimant pas la vidéo, en laissant des commentaires ou en partageant, aura des poignées de nom uniques.

Considérez-le comme ayant votre identifiant Instagram ou Twitter unique. YouTube, pendant longtemps, a été une plateforme de partage et d’hébergement de vidéos. Cependant, Alphabet veut voir YouTube devenir la plus grande plate-forme de médias sociaux au monde. C’est la raison pour laquelle la plate-forme a commencé à permettre aux créateurs de partager des publications non vidéo avec leur public.

Sous la nouvelle direction de YouTube, chaque utilisateur de YouTube disposera d’une poignée unique qui s’appliquera à toute la plate-forme, des pages de chaîne à Shorts, le concurrent TikTok de YouTube. Les utilisateurs peuvent utiliser une poignée pour mentionner d’autres personnes dans les commentaires, les descriptions de vidéos, les titres, etc., ce qui, selon YouTube, permettra aux créateurs d’atteindre plus facilement le public et d’augmenter la visibilité. À l’heure actuelle, seuls les créateurs ou les personnes qui téléchargent régulièrement des vidéos sur YouTube ont des identifiants @name uniques.

« Nous voulons nous assurer que les créateurs peuvent créer une identité aussi unique que leur contenu tout en donnant aux téléspectateurs la confiance qu’ils interagissent avec leurs créateurs préférés », déclare YouTube dans son blog. Les créateurs auront toujours un nom de chaîne, mais les identifiants seront uniques, ce qui réduira potentiellement le nombre de comptes d’imitateurs.

Plusieurs créateurs ont soulevé un problème, affirmant que leurs abonnés sont souvent dupés par des comptes d’imitateurs, qui créent de fausses chaînes avec des images de profil et des noms de chaînes similaires. En introduisant des noms de pseudo personnalisés pour tous les utilisateurs, YouTube espère réduire ce problème.

YouTube déploiera progressivement des poignées à partir de cette semaine en avertissant les utilisateurs lorsque c’est à leur tour de choisir une poignée, ce qui signifie que certaines personnes pourront réclamer la leur avant d’autres. Si un utilisateur a déjà créé une URL personnalisée pour sa chaîne, ce sera son identifiant par défaut.

YouTube indique qu’il déploiera des notifications en fonction de facteurs tels que la présence globale sur la plate-forme, le nombre d’abonnés et si la chaîne est active. Revendiquer une poignée pourrait également être la poussée nécessaire pour que les créateurs qui ne sont pas sur YouTube rejoignent la plate-forme ou s’occupent de leurs comptes. Les utilisateurs ont généralement besoin de 100 abonnés ou plus pour créer une URL personnalisée.

Cette décision intervient à un moment où YouTube s’efforce de devenir davantage une plate-forme de médias sociaux, en particulier TikTok. Le mois dernier, YouTube a annoncé qu’il apporterait la monétisation à Shorts, permettant aux créateurs de conserver 45 % des revenus publicitaires. Il a également ajouté des mises à jour telles que des filigranes aux courts métrages republiés ailleurs et des outils pour utiliser des vidéos plus longues dans des clips abrégés au cours des derniers mois alors qu’il prend TikTok.

