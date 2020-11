Tout le monde est différent et la différence fait tout

Je vais faire une confession que seuls mes amis les plus proches connaissent: j’ai toujours voulu être la mariée de la fête de juin. Oui, j’ai toujours voulu mettre une petite veine avec des fleurs d’oranger et entrer dans le hall de la belle bande, être photographiée et admirée par un public de mères et de pères hiboux. Mais, comme la grande majorité, je n’y suis pas allé. J’ai toujours été un enfant très grand, très grand, avec des cheveux coupés avec un bol pour éviter les poux et pour devenir fort et avec des yeux et des cheveux très foncés. Et tout le monde sait que seules les filles douces, blondes et aux yeux bleus sont choisies par les professeurs pour être les mariés. Au moins, c’était comme ça à mon époque.

Cela m’a frustré pendant longtemps. Je l’ai essayé dans la première série, dans la troisième, dans la quatrième. Il a essayé dans les gangs du bâtiment, le club, l’académie de danse. Rien. Il n’est pas facile pour une petite fille hérissée de ne pas se présenter. Ou, pire, être le garçon pour être trop grand. En fait, je n’ai jamais été le standard de la beauté, même enfant. À l’adolescence, j’ai commencé à prendre du poids et les choses ont empiré. Pour un adolescent, ne pas être le centre d’attention de la danse est compliqué. 24 heures sur 24, j’ai entendu le garçon dont j’étais amoureux dire que j’étais trop gros pour danser avec lui. C’était la fin de mon estime de moi. J’ai passé des années à me battre pour le relever et me remettre à ma place. Aujourd’hui, je plaisante en disant que si j’étais à ma place à ce moment-là, je ne me laisserais pas parler comme ça.

Il en va de même pour tout le monde, car chacun est différent. Il existe des millions de types de personnes, de tons de peau, de couleurs et de types de cheveux. Il y a des gens gras, minces et ceux qui ne savent même pas où ils sont. Il existe des milliers de religions, des millions de cultures et le nombre de croyances et de pensées différentes est infini. Une chose peut paraître très bonne pour l’un et mauvaise pour l’autre. Cela peut être parfait et faux. Tout dépend du point de vue.

Le problème est que nous nous sentons mal parce que nous sommes différents. Et trouver les autres mal parce qu’ils ont également tort. Le monde est assez grand pour accueillir tout le monde, mais personne n’en veut un autre près de lui. Même aujourd’hui, alors que j’étais dans le métro, je me sentais mal à l’aise avec la présence d’un homme, à côté de moi, qui me paraissait suspect. Cela me paraissait, bien sûr, dans ma conception d’un suspect. Ma sœur, un autre jour encore, a dit qu’un bandit qui avait été arrêté ne ressemblait pas à un bandit. Et, hier dans un restaurant, j’ai vu un homme avec son copain qui, si je ne le voyais pas, je ne dirais jamais qu’il était gay.

C’est le pré-concept. Notre cerveau a en quelque sorte besoin de conceptions des choses pour trier nos esprits d’une manière ou d’une autre. Le danger est lorsque nous pensons vraiment que c’est vrai et ne réalisons pas que rien n’est la façon dont nous le cataloguons. Souvent, nous cataloguons les choses telles que nous les voyons, et au final, ce n’est rien de tout cela. Et le plus grand danger est lorsque nous nous cataloguons.

Nos esprits se garent dans la similitude. Ce que nous pensons est juste. Si nous sommes en surpoids, nous nous blâmons de trop manger. Si nos cheveux ne sont pas lisses, nous pensons que nous nous trompons parce que la beauté, ce sont les cheveux lisses. Nous devons être riches et réussir jusqu’à 30 ans, nous marier avant 27 ans et pas d’enfants après 32 ans, après tout, vous pouvez naître avec des problèmes.

Et ainsi nous n’atteignons qu’énormes souffrances et un sentiment de solitude qui ne finit jamais. Alors, que diriez-vous d’arrêter de croire ce que vous entendez et d’analyser ce qui nous vient. Ce n’est qu’alors que nous pourrons savoir ce qui est à nous et ce qui est du prochain. Quel est notre droit et ce qui ne va pas et si nous voulons vraiment être un modèle ou simplement être heureux.

Pensez-y.