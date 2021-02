Tout le monde cherche le filtre de chat de l’avocat américain, c’est pourquoi le trouver est impossible

En ces heures, la vidéo de l’avocat américain Rod Ponton fait le tour du monde, qui au cours d’un audition virtuelle il s’est intrusqué sous forme féline en raison d’un filtre photo laissé par erreur. Certains sympathisaient avec le protagoniste de l’accident, d’autres se moquaient simplement de la scène surréaliste; d’autres encore se sont précipités vers recherchez le même filtre vivre au moins partiellement la même expérience. Trouver le filtre de chat de l’avocat Ponton en ligne est cependant presque impossible – à la fois dans l’application Zoom où la réunion a eu lieu et ailleurs.

Logiciel vieux de 10 ans

La raison est simple: le filtre fait partie d’un progiciel très spécifique et il a années de vie derrière. Les filtres photo qui transforment les visages des gens en temps réel sont devenus à la mode grâce à des applications comme Snapchat, des appareils comme les iPhones et des logiciels de visioconférence qui ont progressivement poussé cet aspect au fil des ans pour égayer et donner vie aux réunions en ligne. Leur popularité a explosé en ces mois de pandémie, mais en réalité de nombreuses entreprises y travaillent depuis des années: c’est le cas de Reallusion, les développeurs de logiciels californiens à l’origine de l’incident de l’avocat de Ponton.

Le programme s’appelle Live! Cam Avatar, remonte à plus de 10 ans et selon toute probabilité, il a été activé sans que le protagoniste de la vidéo en sache quoi que ce soit. L’application il était en fait fourni en standard avec certains ordinateurs portables du fabricant américain Dell, et activé en tandem avec l’activation de la webcam intégrée. Bref, l’avocat aurait pu activer le filtre par erreur avec un clic de trop, mais le programme a été pré-installé et déjà actif depuis l’achat du PC.

Comment fonctionne le filtre pour chats de l’avocat Ponton

Bien que datant d’au moins 2007, Live! Cam Avatar possède des fonctionnalités qui prendraient alors le relais des applications qui à l’époque ils n’ont même pas été conçus: permet de choisir un personnage virtuel pour remplacer le sujet de la prise de vue, de montrer des émotions personnalisées en fonction d’un certain nombre d’émoticônes prédéfinies et d’essayer un suivi rudimentaire des mouvements du visage. La qualité du filtre trahit son âge, mais il n’est pas étonnant que de nombreux téléspectateurs de la vidéo de Rod Ponton se soient mis en ligne à la recherche du filtre. Malheureusement, la recherche n’est pas vouée au succès: depuis, Reallusion a évolué vers des logiciels plus sophistiqués, faisant de son Live! Cam Avatar via les canaux officiels; Cependant, sur le site Web du fabricant, il existe toujours un manuel d’instructions qui explique comment utiliser l’application.

