Tout le monde aime Johnny Depp : réactions des fans à la bande-annonce de "Les Animaux fantastiques : Les secrets de Dumbledore"

L’univers de Harry Potter est loin de dire au revoir aux fans, car la nouvelle franchise de Animaux fantastiques Il est arrivé pour tenter de conquérir le public qui a savouré pendant plus d’une décennie la saga du jeune sorcier. Ce lundi le premier trailer officiel du troisième opus intitulé « Les secrets de Dumbledore », qui aura un changement significatif dans sa distribution et est-ce que Johnny Depp ne reviendra pas dans le rôle de Gellert Grindelwald.

« Le professeur Albus Dumbledore sait que le puissant sorcier noir Gellert Grindelwald est entré en action pour conquérir le monde sorcier. Incapable de l’arrêter seul, il demande au magizoologiste Newt Scamander de diriger un groupe intrépide de sorciers, de sorcières et d’un courageux boulanger moldu dans une mission dangereuse, dans laquelle ils trouveront de nouveaux animaux familiers et affronteront la légion croissante de sympathisants de Grindelwald. . Mais si les enjeux sont si importants, combien de temps Dumbledore peut-il rester en dehors de ça ? « , note son synopsis officiel.

Comme la plupart des adeptes le savent, Warner Bros. a décidé de licencier Depp fin 2020 après avoir perdu un procès en diffamation contre le journal britannique The Sun, qui l’avait ouvertement qualifié de « batteur de femme », en relation avec le différend juridique qu’il entretient actuellement avec son ex-femme, Amber Heard. L’acteur a annoncé sa séparation et à partir de là a commencé une disgrâce comme jamais auparavant.

Les fans de Johnny se sont opposés à cette décision dès le départ et ils ont fait campagne sur les réseaux sociaux pour que WB reconsidère sa décision, mais il était trop tard. Mads Mikkelsen a été confirmé comme le nouveau Grindelwald en quelques semaines, et bien qu’il ait été soutenu à l’époque, Les premiers aperçus de son interprétation en méchant n’ont pas convaincu et ils redemandent la star de Pirates des Caraïbes.

Les Animaux fantastiques : Les secrets de Grindelwald Il sortira en salles en Amérique latine le 14 avril 2022, tandis qu’en Espagne et aux États-Unis, il le fera un jour plus tard. Son casting est composé de Eddie Redmayne, Jude Law, Ezta Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, Callum Turner, Jessica Williams, Katherine Waterson et Mikkelsen. Bien que bien sûr, les fans veulent revoir Johnny Depp dans le rôle de Grindelwald et ils l’ont fait savoir sur Twitter avec leurs réactions.

+ Ils demandent à Johnny Depp : réactions au trailer de Fantastic Beasts 3

+ Comment rejoindre la chaîne Spoiler sur Telegram ?

Si vous avez un compte Telegram, cliquez simplement sur le bouton suivant.

Mais si vous n’avez pas encore de profil sur la plateforme, vous pouvez le télécharger depuis l’Apple Store ou le Google Store, selon le système d’exploitation de votre téléphone portable. Une fois dans l’application, dans le moteur de recherche mettez « Spoiler BV » et là vous pouvez nous donner abonnez-vous pour être au courant de toutes les nouvelles.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂