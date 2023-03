Tout le monde aime Daisy Jones : quel est le rôle de la petite-fille d’Elvis dans la série Prime Video

Première vidéo

On vous parle du rôle de la petite-fille d’Elvis Presley dans la série à succès Prime Video.

©Getty ImagesRiley Keough est la petite-fille d’Elvis et la fille de Lisa Marie Presley

Première vidéo a créé la série Tout le monde aime Daisy Jones avec un excellent casting, dont la petite-fille d’Elvis Presley, Riley Keoughen plus d’autres stars telles que sam caflin, camila morrone et Will Harrison et nous vous dirons quel est le rôle de la petite-fille du King of Rock & Roll.

La série est basée sur le roman à succès de Taylor Jenkins Reid : Daisy Jones et les Sixqui détaille l’ascension et la chute d’un groupe renommé dans lequel Riley Keough donne vie précisément à Daisy Jones, la protagoniste de l’histoire.

Le synopsis officiel indique : « En 1977, Daisy Jones & The Six étaient au sommet du monde. Dirigé par deux voix principales charismatiques – Daisy Jones (Riley Keough) et Billy Dunne (Sam Claflin) – le groupe était passé de l’obscurité à la gloire. Plus tard, après un concert à guichets fermés au Soldier Field de Chicago, ils ont décidé d’arrêter. Maintenant, des décennies plus tard, les membres du groupe acceptent enfin de révéler la vérité. C’est l’histoire de la façon dont un groupe emblématique a implosé à l’apogée de ses pouvoirs.« .

+ Daisy Jones est-elle une histoire vraie ?

Selon Reid, la série n’est pas une histoire vraie, cependant, est inspiré par Stevie Nicks et Lindsey Buckingham, du groupe Fleetwood Macil s’en est donc inspiré pour créer ce drame musical se déroulant en 1970 à Los Angeles.

Le casting de la série comprend également Maison d’eau Suki, Josh Maison Blanche, Sébastien Chacon, Nabiyah Be, Thomas Wright et Timothée Olyphant. Reese Witherspoon était l’un des producteurs exécutifs avec Lauren Neustadter, Brad Mendelsohn, Scott Neustadter, Will Graham et james ponsoldt.

