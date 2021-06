Tout le monde a-t-il un monologue intérieur ?

La « petite voix dans votre tête » peut être votre pire critique et votre plus grand partisan. Il est connu pour aider avec les directions, donner des conseils, répéter des conversations difficiles et même vous rappeler de mettre le pesto sur la liste d’épicerie.

Mais est-ce que tout le monde a un monologue intérieur ? Pendant longtemps, on a supposé qu’une voix intérieure faisait simplement partie de l’être humain. Mais il s’avère que ce n’est pas le cas – tout le monde ne traite pas la vie avec des mots et des phrases.

« Par monologue intérieur, nous entendons que nous pouvons avoir un discours privé qui s’adresse à nous-mêmes et qui s’effectue sans aucune articulation ni son », a déclaré Hélène Lœvenbruck, chercheuse principale en psychologie et neurocognition et responsable de l’équipe du langage au CNRS, Institut de recherche français.

Avec un vrai discours intérieur, vous « entendez » presque votre voix intérieure, a-t-elle déclaré à 45Secondes.fr. Vous êtes conscient de son ton et de son intonation. Par exemple, la voix peut « sembler » en colère ou inquiète. Recherche a montré que des enfants aussi jeunes que 5 à 7 ans peuvent utiliser une voix intérieure, et quelque études suggèrent que les enfants peuvent utiliser une forme de phonétique intérieure dès l’âge de 18 à 21 mois.

La recherche de Lœvenbruck examine les monologues intérieurs en trois dimensions, selon une étude de 2019 qu’elle et ses collègues ont publiée dans la revue Frontières en psychologie . Le premier est la dialogalité. Les humains peuvent avoir un discours intérieur si complexe qu’il y a un débat pour savoir s’il est exact d’appeler tout discours intérieur un monologue. Ainsi, la première dimension mesure si vous pensez dans un monologue ou un dialogue. Un monologue se produit lorsque vous pensez à vous-même quelque chose comme « J’ai besoin d’acheter du pain ». Mais d’autres fois, lorsque vous raisonnez, vous pouvez divertir et engager plusieurs points de vue, comme une conversation, un dialogue.

La deuxième dimension est la condensation, une mesure de la prolixité de votre discours intérieur. Parfois, vous pensez en mots ou en fragments. Mais d’autres fois, comme lorsque vous vous préparez pour une conversation ou une présentation, vous pensez probablement en phrases entières et en paragraphes.

La troisième dimension est l’intentionnalité. Vous engagez-vous volontairement dans un discours intérieur ? Pour des raisons que nous ne connaissons pas, parfois la parole intérieure peut simplement venir à vous ou dériver vers des sujets entièrement aléatoires et apparemment déconnectés.

Mais un facteur de confusion de longue date dans l’étude de la parole intérieure était le fait que, dans les études, les gens exprimaient leurs pensées avec des mots, a déclaré Lœvenbruck, même s’ils ne pensaient pas exactement avec des mots.

Cette hypothèse de longue date selon laquelle tout le monde dépend d’une voix intérieure a été remise en question pour la première fois à la fin des années 1990, en grande partie par des recherches menées par Russell Hurlburt, psychologue à l’Université du Nevada à Las Vegas. Hurlburt a étudié le discours intérieur des participants en leur demandant de porter un bip. Chaque fois que l’appareil émettait un bip, ils devaient écrire ce qu’ils pensaient ou expérimentaient dans leur esprit juste avant le son. À la fin de la journée, ils ont rencontré un chercheur pour revoir leurs réponses.

Peut-être que le participant a écrit : « J’ai besoin d’acheter du pain. Le chercheur demanderait alors si c’est ce qu’il en fait pensée. « Ou avez-vous pensé ‘pain’? Ou aviez-vous faim, ou y avait-il une sensation dans votre estomac? » Lœvenbruck a expliqué. À chaque rencontre avec la chercheuse, les participants ont pu mieux exprimer leurs véritables pensées, a-t-elle déclaré. Finalement, cette méthodologie a révélé que certaines personnes avaient une parole intérieure à chaque fois que l’appareil émettait un bip, presque comme « il y a une radio dans leur tête », a déclaré Lœvenbruck. Mais d’autres avaient moins de parole intérieure que d’habitude, et certains n’avaient pas du tout de parole intérieure. Ils ont vécu des images, des sensations et des émotions, mais pas une voix ou des mots.

L’absence d’un monologue intérieur a été liée à une condition appelée aphantasie — parfois appelé « cécité de l’œil de l’esprit ». Les personnes qui font l’expérience de l’aphantasie ne font pas l’expérience de visualisations dans leur esprit ; ils ne peuvent pas imaginer mentalement leur chambre ou le visage de leur mère. Souvent, ceux qui n’expérimentent pas de visualisations n’ont pas non plus l’expérience d’un discours intérieur clair, a noté Lœvenbruck. Vous pouvez participer aux recherches de Lœvenbruck sur l’aphantasie et la parole intérieure via un enquête à partir de ce mois-ci.

L’aphantasia et le manque de voix intérieure ne sont pas nécessairement mauvais. Mais une meilleure compréhension de la parole intérieure et du large éventail de processus de pensée que les gens connaissent pourrait être particulièrement importante « pour les méthodes d’apprentissage et l’éducation en général », a déclaré Lœvenbruck. Jusqu’à présent, les types de discours intérieur et d’expériences que les enfants peuvent avoir, et les ressources dont ils peuvent avoir besoin pour apprendre, ont probablement été largement sous-estimés, a-t-elle déclaré.

