Tout le CONTENU CORÉEN arrive sur NETFLIX LE MOIS prochain

© Soyun Jeon, Seowoo Jung/NetflixLee Sang-Yi et Woo Do-Hwan jouent dans l’une des premières de Netflix

Netflix est prêt à continuer d’ajouter du contenu sud-coréen à son catalogue et nous vous dirons à quoi vous attendre pour le mois prochain, juin, entre les premières, les sorties et les avant-premières.

Commençons par dire que Avant la fin de ce mois, une nouvelle émission de télé-réalité coréenne sera présentée en première: sera le 30 mai quand il arrive Sirène qui survivra à l’île ? Dans ce spectacle, 24 femmes divisées par profession s’affrontent sur une île isolée.

+Qu’en est-il des premières coréennes sur Netflix en juin ?

Pour le mois prochain, Netflix prévoit l’arrivée de chiensongle série dans laquelle Deux jeunes boxeurs s’associent à un usurier bienveillant pour détruire un usurier impitoyable. qui profite des plus vulnérables.

La série arrivera ce 9 juina été créé par Jason Kim et stars Courtiser Dohwan (Le roi : monarque éternel), Lee Sang-yi (L’amour est comme le Cachachá) et Huh Joon-ho (Manquant : l’autre côté).

docteur cha: Bien que la série ait déjà été diffusée sur Netflix, la première saison compte un total de 16 épisodes, dont 4 viennent de sortir, donc Vous pouvez vous attendre à de nouveaux chapitres au cours du mois de juin.

La série suit une femme médecin, qui a « abandonné » la médecine pendant 20 ans, mais qui est prête à reprendre sa profession en tant que résidente de première année, faisant face à d’innombrables défis.

En plus de la première de chiens et les nouveaux épisodes de docteur cha, bientôt sur Netflix, de Corée, Célébritéune série qui se concentre sur le monde glamour des influenceurs de Séoul et dans lequele une jeune femme se bat pour devenir la prochaine sensation des réseaux. La date de sortie n’a pas encore été annoncée.

