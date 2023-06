Tout le CO2 émis par l’humanité tout au long de 2021, rassemblé dans cette carte interactive de la NASA

Non. Ce que vous voyez au-dessus de ces lignes n’est pas une gigantesque tempête de sable balayant l’hémisphère nord ou la reconstruction d’un vaste cyclone, mais cela illustre un défi assez considérable si nous voulons freiner le réchauffement climatique. L’image reflète la répartition du CO2, l’un des gaz qui contribue le plus au changement climatique. Et il est intéressant pour plusieurs raisons : il nous aide à comprendre comment se propage-t-il sur la planète et connaître son origine.

Son auteur est la NASA, qui avertit que le dioxyde de carbone est « de loin » le gaz à effet de serre qui contribue le plus au changement climatique. Elle n’est pas la seule à le soutenir. Les calculs du Centre pour les solutions climatiques et énergétiques (C2ES) montrent que le CO2 représente 76 % des émissions mondiales de ce type, devant le méthane, qui contribue pour 16 %, ou le protoxyde d’azote émanant principalement de l’industrie et de l’activité agricole, dont 6 % attribué.

Avec ces données sur la table, les techniciens du Global Modeling and Assimilation Office de la NASA se sont posé plusieurs questions tout à fait appropriées : Qu’est-ce que l’origine des émissions de dioxyde de carbone? Et comment est-il distribué ?

Une vidéo pour réfléchir

Pour y répondre, ses techniciens ont eu recours à des techniques de modélisation informatique, qui leur permettent de « disséquer » l’atmosphère et de mieux comprendre d’où viennent les émissions. Le meilleur du résultat, que l’agence elle-même s’est chargée de partager, c’est qu’il est très visuel et extrêmement didactique.

Avec les données, il a produit une vidéo d’un peu plus d’une minute et demie qui montre le CO2 qui a été ajouté à l’atmosphère terrestre courant 2021. Et pour clarifier l’origine des émissions, les techniciens de la NASA ont utilisé un code couleur : celui lié aux énergies fossiles est en orange, celui de la combustion de la biomasse en rouge, celui des écosystèmes terrestres en vert et celui de l’océan en bleu. . Les points sur la surface montrent comment le CO2 est réabsorbé par les écosystèmes, terrestres et océaniques.

Répartition des émissions en Asie et en Australie.



Distribution en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.



Graphique montrant les différentes émissions et réabsorptions.

La NASA a fourni différentes vidéos qui montrent l’évolution dans diverses régions de la planète, comme l’Amérique du Nord et du Sud, l’Asie et l’Australie ou l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique. Est-ce que ça importe? Oui, ce zonage permet à l’agence de glisser de précieux commentaires. Lorsqu’il se concentre sur l’Asie, il passe en revue les émissions de combustibles fossiles de la Chine. « Au contraire, le déclin de la biosphère terrestre ça devient visible en Australie pendant une grande partie de l’année parce que les émissions et la densité de population sont beaucoup plus faibles », a ajouté l’agence.

Ses calculs reflètent également des émissions bien visibles liées aux énergies fossiles en Europe et en Arabie Saoudite et un nuage rouge attribuable à la combustion des résidus agricoles en Afrique centrale. « Les incendies représentent une source beaucoup plus petite de CO2 dans l’atmosphère que les émissions fossiles, mais elles sont importantes car elles peuvent altérer la capacité d’un écosystème à séquestrer le carbone à l’avenir », avertissent les techniciens, qui reconnaissent analyser comment l’accumulation de dioxyde de carbone influence les saisons des incendies.

Une autre de ses conclusions les plus inquiétantes pointe directement vers l’un des poumons de la planète. L’une des particularités sur lesquelles il invite à réfléchir est « l’oscillation rapide au-dessus de la jungle amazonienne ». Son principal appel à l’attention en Amérique, cependant, est dirigé vers la pollution générée par le trafic dans le corridor urbain qui s’étend aux États-Unis entre Washington DC et Boston.

Une vidéo colorée pour une interprétation dans la clé du futur.

Images: POT

