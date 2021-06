Tout indique que nous verrons Shin Megami Tensei V en novembre

Le site officiel a été le coupable de la fuite de la date de sortie. Nous verrons très probablement Shin Megami Tensei V en novembre.

Il ne reste qu’une semaine (et un jour) avant le début de l’E3 2021, et vous savez tous ce que cela signifie. Oui, les fuites sont déjà à l’ordre du jour, et maintenant il est temps de parler d’un jeu tant attendu qui est resté sans date. Et il semble que nous aurons Shin Megami Tensei V en novembre.

C’est l’une des grandes sorties du catalogue Nintendo Switch pour 2021, le prochain volet principal de la saga JRPG d’Atlus. Maintenant, il semble avoir une date de sortie assez solide.

Comment solide? Eh bien, eh bien, la fuite vient du site officiel du jeu au Japon. Plus précisément, le site Web japonais de SMT V a été mis à jour par erreur ce matin avec une date de sortie pour le jeu.

La page est déjà revenue à son état précédent, mais pas avant que la personne centrale n’ait obtenu les informations. Comme ils partagent, et toujours selon le portail japonais du jeu, la date de sortie de Shin Megami Tensei V serait le 11 novembre 2021.

Même si la fuite s’est produite sur le site officiel du jeu, nous rappelons, comme d’habitude, que vous n’avez rien à prendre avec certitude jusqu’à ce qu’une annonce officielle se produise. De plus, il est toujours possible qu’il fasse d’abord ses débuts au Japon pendant quelques jours. De retour dans la fuite, le site Web de SMT V incluait de nouveaux détails sur l’histoire et le cadre du jeu.

Par exemple, que le protagoniste serait un lycéen. Il entre involontairement dans un autre monde connu sous le nom de « Da’ath ». Un royaume désertique habité par « des démons aussi grands que des montagnes et des oiseaux géants volant dans le ciel ».

Là, il se confond avec un homme mystérieux et devient un « Naobino », un être interdit, ce qui le lance dans un combat entre les dieux et les démons. Toujours d’après ce leak, SMT V aurait plus de 200 démons, entre anciennes connaissances de la saga et nouvelles créatures conçues par Masayuki Doi, vétéran d’Atlus.