Tout indique que nous pourrions créer des personnages trans dans Hogwarts Legacy

Les déclarations transphobes du créateur de la saga ont mis l’étude sur un pied de guerre, ce qui semble avoir réussi à ce qu’il y ait des personnages trans dans Hogwarts Legacy.

L’inclusion est un problème qui touche de plus en plus de domaines de la société. Heureusement, cela fait de grands progrès autour des communautés minoritaires et normalement attaquées. Et le dernier dont nous avons des nouvelles est le prochain jeu Harry Potter, comme il semble Nous pouvons créer des personnages trans dans Hogwarts Legacy.

Selon le média Bloomberg, des sources de l’étude Avalanche, celle en charge du développement du jeu, a rendu la création de personnages aussi inclusive que possible. Autrement dit, lorsque nous nous asseyons devant le titre et que nous créons l’avatar qui nous représentera, nous aurons plusieurs options à portée de main.

Nous pouvons choisir si nous voulons être une sorcière ou un sorcier, mais cela ne déterminera que la chambre où nous serons et comment les autres personnages se référeront à nous. Après cela, nous pouvons lui donner une voix masculine ou féminine quel que soit le corps que nous avons choisi. Les restrictions généralement appliquées à ces éléments sont donc inexistantes.

Cela, qui semble un non-sens souverain, ne l’est pas du tout. Et la preuve en est les obstacles que les développeurs ont rencontrés lors de son exécution. Pour commencer, la créatrice même de la saga, JK Rowling, qui a exprimé à plusieurs reprises son rejet du collectif trans au point de faire dénoncer les acteurs des films.

Mais en plus de cela, les producteurs n’ont pas non plus été très friands de l’idée. C’est ce que les employés d’Avalanche Software ont dit à Bloomberg. Mais, pour éviter les problèmes (et toujours selon les mots du médium), ils ont préféré garder l’anonymat.