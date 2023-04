« Tout est si différent » de « Al fondo hay sitio »: qui chante le thème de Cristóbal et July et ce que disent les paroles complètes

La réalisation d’América TV semaine après semaine continue d’être captivante. Les cadres des personnages nouveaux ou jeunes, qui ont désormais plus d’importance, se multiplient en « Au fond il y a de la placeet c’est le cas Cristóbal Montalbán, le fils aîné de Diego Montalbánet July, la bonne qui travaille chez elle. A ce propos, il y a une chanson que la jeune femme dédie au « pituquito » et qui est devenue une tendance sur les réseaux sociaux. Apprenez-en un peu plus à ce sujet.

Depuis la neuvième saison, le personnage joué par Rosario de Guadalupe Farfán a gagné du terrain dans le mélodrame, en grande partie parce qu’il est platoniquement amoureux du rôle qui donne vie à Franco Pennano.

Juilletqui est la nièce de Charitévit silencieusement en idéalisant le fils de son employeur, bien que estime que les différences sociales et économiques peuvent être le principal objectif pour que Cristobal faites attention à elle.

Des incidents accidentels et curieux finissent toujours par se produire entre les deux (Photo : América TV)

QUELLE EST LA CHANSON DE JULY ET CRISTÓBAL DANS « AL FONDO HAY SITIO » ET QUI LA CHANTE ?

La chanson que July écoute seule en pensant à Cristóbal s’appelle à l’origine « Tout est si différent » et c’est une chanson composée par Juan Carlos Fernández, Musicien péruvien qui travaille depuis un certain temps avec la production de « AFHS ».

Le thème est sorti en 2022 et les interprètes sont Arianna & Pascal et à la suite de son utilisation dans la série produite par Alfredo Aguilar, il a commencé à se faire connaître.

LES PAROLES DE LA CHANSON DE JUILLET ET CRISTÓBAL DANS « AL FONDO HAY SITIO »

(Juillet)

Et soudain tu es entré dans ma vie

tu as illuminé mes journées

Je ne peux pas arrêter de penser à vous

C’est bien que j’ai pu te trouver

(Cristobal)

encore une fois je te demande

Le paradis témoigne de notre amour

Tu sais que je ne peux pas vivre sans toi

Rien que de te regarder me rend heureux

(Les deux)

Tu sais que je t’aime

Je serai toujours là pour toi

Serre-moi fort, que mon cœur

Ça s’accélère à chaque fois que je suis avec toi

(Cristobal)

Rien à dire, rien à penser

Tu es mon bonheur

(Juillet)

Depuis que je t’ai vu, mon monde a changé

Maintenant c’est toi et moi

(Les deux)

Tout est si différent…

Quand tu es avec moi oh-oh

(Cristobal)

Ce sera vrai, parce que tout est si parfait

Ou suis-je en train de rêver

Et pour toi je meurs

(Juillet)

Tu remplis mon âme, ta chanson me calme

Je respire, je souris, quand on danse…

(Cristobal)

quand on danse

(Les deux)

Tu sais que je t’aime

Je serai toujours là pour toi

Serre-moi fort, que mon cœur

Ça s’accélère à chaque fois que je suis avec toi

(Cristobal)

Rien à dire, rien à penser

Tu es mon bonheur

(Juillet)

Depuis que je t’ai vu, mon monde a changé

Maintenant c’est toi et moi

(Les deux)

Tout est si différent…

(Juillet)

Quand on danse…

(Cristobal)

quand on danse

JULY EST SURPRISE DE VOIR QUE LAIA, LA PETITE AMIE DE CRISTÓBAL, LUI DÉDIE SA CHANSON

Dans le chapitre du 11 avril 2023, July a été surpris de voir comment Laia a dédié une chanson tendre à Cristóbal Montalbán et il a rendu la pareille avec un baiser.. Le rythme de la musique a laissé l’employé de Maldini presque sans voix. La raison? C’était la chanson que l’employé dédia secrètement au « pituquito ».

July est surprise d’entendre une chanson d’amour de Laia et Cristóbal.