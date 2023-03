Tout est partout à la fois sur Netflix ? : où voir le meilleur film des Oscars 2023

in

Oscars 2023

Les Oscars 2023 couronnés Tout partout à la fois comme meilleur film. Où le voir ?

©IMDBmichelle ouais

L’attente est terminée! Hier soir le Oscars 2023 et couronné les meilleurs films de la saison 2022. Parmi eux se trouve Tout partout à la foisqui a été le grand gagnant : a remporté la statuette du meilleur film. Ce film, depuis sa première, a été vu avec la possibilité d’un prix et, sans aucun doute, il l’a réalisé.

Tout partout à la fois C’est une production qui mêle science-fiction et drame, mais aussi horreur. De plus, il contient une histoire émouvante dans laquelle michelle ouais triomphe en tant que protagoniste. C’est pourquoi l’Académie ne s’est pas contentée de lui décerner la meilleure statuette de film.

La vérité est qu’il a également remporté le prix du meilleur réalisateur, Yeoh a été victorieux dans la liste restreinte de la meilleure actrice, Jamie Lee Curtis et Ke Huy Quan, qui font partie du film, ont remporté le prix des meilleurs acteurs de soutien et, en plus, ont également reçu le prix du meilleur scénario original. C’est-à-dire, ce long métrage a été le grand gagnant de la soirée. C’est pourquoi de nombreux téléspectateurs se demandent déjà où le voir..

Où voir Tout partout à la fois ?

Tout partout à la fois Il continue d’être disponible dans les salles de différents pays, mais il a également déjà été partagé sur des plateformes de streaming. Pour les résidents d’Amérique latine, le film a été publié sur Prime Video, la plateforme qui l’a amené à franchir les frontières. En revanche, comme pour l’Espagne, on peut le voir sur Movistar Plus.

Synopsis officiel : Une immigrée chinoise âgée est impliquée dans une folle aventure, où elle seule peut sauver le monde en explorant d’autres univers en lien avec ses vies passées.

