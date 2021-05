Tout est nouveau chez Honor! Le modèle « Magic » devient le produit phare ⊂ · ⊃ 45secondes.fr.de

Intex Pompe pour filtre à sable Intex Modèle - 12710FR - 550W, Préfiltre - Sans

Pompe pour filtration à sable Intex Pompe de remplacement performante : pièce d’origine fabricant Il est primordial d’assurer une filtration suffisante de l’eau de la piscine tout au long de la saison estivale. Pour cela, le temps de filtration peut être important et parfois même en continu sur 24 heures notamment lors des fortes chaleurs ou épisodes caniculaires. Les pompes de filtration sont donc fortement sollicitées et après quelques années il arrive qu’une panne se produise obligeant à remplacer le matériel. Cette pompe de filtration vendue seule et avec joints inclus, vous permet de remplacer très facilement la pompe défectueuse de marque Intex en la connectant très facilement au filtre à sable. C’est une pièce d’origine fabriquée par Intex ce qui assure une parfaite compatibilité du matériel et une performance garantie. Disponible en 4 puissances, cette pompe de filtration pour piscine Intex vous permet de faire un geste écologique en réparant votre système de filtration plutôt que de le jeter et le remplacer par une platine complète alors que le reste des éléments fonctionne parfaitement. Dans quels cas remplacer la pompe de filtration ? Le diagnostic est important pour faire le choix le plus adapté. La pompe de filtration nécessite généralement un remplacement dans les situations décrites ci-dessous : Un bruit anormal ou très important est émis par la pompe en fonctionnement Le filtre à sable et le préfiltre sont propres et entretenus, les tuyaux ne sont pas obstrués et pourtant l’eau s’écoule avec un débit anormalement faible Si vous rencontrez l’une de ces situations relevez la référence de pompe que vous avez pour pouvoir procéder à son remplacement à l’identique. Il est important de vérifier la compatibilité de la pièce car il n’est pas possible de remplacer par une autre puissance. Relevez aussi la référence de votre filtre à sable pour en vérifier la compatibilité. Modèle 4 m³/h 6 m³/h 8 m³/h 10 m³/h Référence 12704GS 12706FR 12708FR 12710FR Alimentation 220 - 240V Puissance 0.25 CV 0.50 CV 0.75 CV 0.90 CV Consommation 190 W 250 W 450 W 550 W Indice de protection IPX4 Joints Inclus Compatible piscine enterrée Non - exclusivement compatible avec piscines Intex Garantie 2 ans Modèle (filtration) SF90220-1 SF80220 SF80220-1 SF80220-2 SF15220 SF70220 SF70220-1 SF70220-2 SF20220R SF60220 SF60220-1 SF60220-2 Avec ou sans préfiltre : c’est à vous de choisir Le préfiltre pour pompe de filtration à sable Intex est disponible en option avant l’ajout de l’article à votre panier. Sélectionnez le pack avec préfiltre si vous souhaitez le remplacer en même temps que la pompe. Ajouter un préfiltre permet de retenir une partie des débris les plus gros récupérés lors de l’aspiration dans la piscine. Ces saletés peuvent avoir une taille importante et risquent d’endommager la pompe lorsqu’ils la traversent. Pour éviter cela, l’accessoire préfiltre piège ces détritus en amont de votre système de filtration et vous permet un accès facile en vue de vider...