Tout est Canon: FACPOV: L’Empire contre-attaque

Sur cet épisode de Tout est Canon, Steve est accompagné de trois grands invités qui ont tous contribué des histoires courtes à la sortie Star Wars: D’un certain point de vue: l’Empire contre-attaque.

Comme la première édition, ce livre présente 40 nouvelles écrites par 40 auteurs différents au cours de la période de Star Wars: Episode V L’Empire contre-attaque, le tout pour fêter les 40 ans du film. Et comme la première, cette édition fait un travail formidable en élargissant notre champ d’application d’un film que beaucoup considèrent comme le meilleur des Skywalker Saga.

Lire la suite: D’un certain point de vue: L’Empire contre-attaque – Top 5

Amy Ratcliffe se joint à Steve pour discuter de leur contribution au livre et de l’effet durable du film, Jason Fryet Mike Chen.

Amy est journaliste de culture pop et de divertissement, rédactrice en chef chez Nerdiste, et auteur du également juste publié L’esprit Jedi et Elee et moi. Elle est un incontournable sur scène dans la plupart des conventions et bien que cela puisse être sa première contribution à la FACPOV série, ce ne sera certainement pas sa dernière.

Jason est l’auteur d’innombrables Guerres des étoiles histoires et ouvrages de référence, y compris La dernière édition étendue Jedi et le court « Liste de service » Depuis le premier FACPOV. Il contribue de longue date aux deux Les sorciers de la côte et Star Wars Insider.

Et Mike, qui fait son Guerres des étoiles début de publication, est l’auteur de Un début à la fin et Ici et maintenant et ensuite, tous deux recevant des éloges écrasants de la communauté de la science-fiction. En janvier, il est de retour avec Nous pourrions être des héros ce qui semble être un autre gagnant pour Mike.

Un rappel amical que tous les profits vont Premier livre, une organisation à but non lucratif de premier plan qui fournit de nouveaux livres, du matériel d’apprentissage et d’autres éléments essentiels aux éducateurs et aux organisations au service des enfants dans le besoin. Dirigez-vous vers FirstBook.org pour plus d’informations.

