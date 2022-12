Tout est calme sur le front occidental, déclare le directeur "Nous voulions entraîner le public dans la boue"

Les films de guerre ne manquent pas ces derniers temps, mais un film, À l’Ouest, rien de nouveau, vise à se tenir au-dessus de la foule avec un réalisme granuleux. Le réalisateur Edward Berger s’est entretenu avec Deadline à propos du film, affirmant qu’il avait adopté une approche de « reportage » pour laisser le public tirer ses propres conclusions :





« L’étoile polaire lors de la réécriture et lors de la planification du film a toujours été le roman, qui a une dimension vraiment intéressante. reportage sentiment. On a essayé de trouver un mélange de styles, et d’abord on a essayé d’atteindre ce ton en disant : « Prenons le public par le col et traînons-le dans la boue, faisons-lui sentir qu’il est là. Faites-en une expérience vraiment subjective et viscérale.

La Première Guerre mondiale est largement considérée comme l’un des conflits les plus brutaux de tous les temps, il est donc nécessaire de décrire ses véritables horreurs. Le film est assez violent, et il le fallait pour éviter de « glorifier » la guerre, selon le réalisateur :

« Je sentais que ça devait être assez brutal, parce que tout ce qui semble passé sous silence serait mensonger et donc de la propagande, une sorte de glorification. Et donc je voulais en faire une expérience physique et viscérale, en mettant le public dedans. Ce qui inclut la violence… Parfois, vous besoin pouvoir se détourner d’un film, être repoussé par lui. Je ne veux pas que vous regardiez tout le film et que vous disiez simplement « OK ». Toi besoin être agressé physiquement par la violence. Toi besoin sentir l’impact de la violence. »

À l’Ouest, rien de nouveau adopte une approche différente de La Grande Guerre et est décrit comme un film « anti-guerre » au lieu d’un simple film « de guerre ». Cela illustre la futilité du conflit alors que nous regardons les personnages devenir blasés. Il n’y a pas de héros, juste de jeunes hommes qui perdent leur emprise sur l’humanité alors qu’ils sont forcés de s’entre-tuer.

Le réalisateur explique pourquoi ils ont choisi un nouveau visage pour Paul Bäumer

Alors que de nombreux films essaient de mettre en vedette un visage familier pour intéresser le public, le réalisateur dit qu’il était très important de choisir des acteurs relativement inconnus pour le film. Le personnage principal, Paul Bäumer, est joué par Felix Kammerer dans son premier rôle au cinéma (bien qu’il ait une expérience d’acteur dans des productions scéniques). Edward Berger explique pourquoi le bon casting était crucial :

« Le casting et le fait de passer beaucoup de temps à la préparation guident vraiment le film et guident la caméra. Une grande partie du travail que vous faites sur le plateau est en fait déjà fait lors du casting, si vous choisissez les bonnes personnes : vous pourriez penser : « Eh bien, ça personne interprète ce personnage comme je le vois » ou « Cette personne est tellement surprenante. Elle a apporté quelque chose de nouveau. Il était important que vous n’ayez jamais vu ces acteurs auparavant. Ils sont tellement emblématiques, ces rôles, qu’il était important que vous les rencontriez avec une certaine innocence, que vous ne vous disiez pas : « Oh, je les ai vus dans Harry Potter…” J’avais besoin d’un nouvel acteur, d’un nouveau visage, à associer à Paul Bäumer. C’est un rôle littéraire tellement emblématique. Donc c’était important pour moi. »

À l’Ouest, rien de nouveau a commencé à diffuser sur Netflix le 28 octobre 2022. Il a été réalisé par Edward Berger, qui a co-écrit le scénario avec Ian Stokell et Lesley Paterson. Il met en vedette Felix Kammerer, Albrecht Schuch, Daniel Brühl et Sebastian Hülk. Le film est basé sur le roman du même nom, écrit en 1929 par un vétéran allemand de la Première Guerre mondiale. Le roman a également été adapté au cinéma en 1930 et 1979.