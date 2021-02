Tout en streaming sur Amazon Prime Février 2021

Février apporte de nouveaux films et séries Amazon originaux, y compris Félicité (2021), une histoire d’amour hallucinante avec Salma Hayek et Owen Wilson; La carte des petites choses parfaites (2021) extrait d’un scénario de Lev Grossman, basé sur sa nouvelle du même nom et mettant en vedette Kathryn Newton; Le pensionnat: Las Cumbres, une série de thrillers dramatiques pour adolescents espagnols se déroulant dans un internat fictif plein de mystère; la première de Dis moi tes secrets, une série de thrillers psychologiques dirigée par Lily Rabe et Amy Brenneman; et de nouveaux épisodes de Clifford le gros chien rouge, le chien surdimensionné préféré de tout le monde.

Assurez-vous également d’attraper Top Class: La vie et Temps des pionniers de la Sierra Canyon, un nouvel original d’IMDb TV, le service de streaming gratuit d’Amazon. Produit par LeBron James et Maverick Carter, ce docu-série suit l’équipe de basket-ball des garçons de Sierra Canyon Trailblazers alors qu’ils concourent pour leur troisième championnat d’État consécutif.

Mois de l’histoire des Noirs sur Prime

À partir du 1er février, notre page Amplify Black Voices présentera une collection organisée de titres pour honorer le Mois de l’histoire des Noirs. Nous en partagerons davantage dans les prochains jours, mais la collection proposera une rotation de thèmes chaque semaine et comportera des titres qui célèbrent la voix des acteurs, producteurs, écrivains et cinéastes noirs.

Saint Valentin sur Prime

Qu’il s’agisse de célébrer Galentine ou la Saint-Valentin, Prime Video a dressé une liste de titres pour une soirée parfaite. Les faits saillants de la collection incluent Sylvie’s Love (2020), une histoire d’amour qui se déroule dans le Harlem des années 1950 avec Tessa Thompson; Chemical Hearts (2020), une romance de YA avec Lili Reinhart et Austin Abrams; What Men Want (2019), le remake d’échange de genre de « What Women Want » des années 2000 avec Taraji P. Henson; Life in a Year (2020), avec Jaden Smith et Cara Delevinge en tant que jeune couple confronté à des probabilités insurmontables; et plus .

Plus tôt ce mois-ci, NBA TV a lancé Prime Video aux États-Unis en tant que chaîne autonome. Avec un abonnement NBA TV, les membres Prime ont accès au réseau de télévision linéaire 24/7 de la NBA, qui propose une large sélection de jeux de saison régulière et d’après-saison, et fournit une analyse approfondie du studio, une programmation originale et une sélection de jeux WNBA en direct. . NBA TV et NBA League Pass sur Prime Video sont disponibles à la maison ou en déplacement sur des centaines d’appareils compatibles. Les fans peuvent diffuser à partir du Web ou en utilisant l’application Prime Video sur des smartphones, tablettes, décodeurs, consoles de jeux ou téléviseurs intelligents compatibles. NBA TV et NBA League Pass fonctionnent de manière transparente dans Prime Video, sans applications supplémentaires à télécharger ni mots de passe à retenir. NBA TV est disponible pour 6,99 € / mois ou 59,99 € / an, NBA League Pass est actuellement disponible pour 28,99 € / mois ou 149,00 € / an, et NBA Team Pass est actuellement disponible pour 17,99 € / mois ou 89 € / an.

Voici les nouveautés de Prime Video en février

Nouveaux originaux et exclusivités: {/ bold

Félicité (2021) est une histoire d’amour hallucinante à la suite de Greg (Owen Wilson) qui, après avoir récemment divorcé puis licencié, rencontre la mystérieuse Isabel (Salma Hayek), une femme vivant dans la rue et convaincue que le monde pollué et brisé qui les entoure est juste une simulation informatique. Douteux au début, Greg découvre finalement qu’il peut y avoir une part de vérité dans la conspiration sauvage d’Isabel. Disponible en HDR. Diffusion le 5 février.

La carte des petites choses parfaites (2021) raconte l’histoire de l’adolescent à l’esprit vif Mark (Kyle Allen), vivant avec satisfaction le même jour dans une boucle sans fin dont le monde est bouleversé lorsqu’il rencontre la mystérieuse Margaret (Kathryn Newton) également coincée dans la boucle temporelle. Mark et Margaret forment un partenariat magnétique, cherchant à trouver toutes les petites choses qui rendent ce jour parfait. Ce qui suit est une histoire d’amour avec une tournure fantastique, alors que les deux luttent pour comprendre comment – et si – échapper à leur journée sans fin. Disponible en HDR. Diffusion le 12 février.

Il y a beaucoup à célébrer en cette saison de Clifford le gros chien rouge! Emily Elizabeth, Clifford et toute l’île Birdwell se réunissent pour l’anniversaire de Clifford, partagent l’amour le jour de la Saint-Valentin et hantent l’île à l’Halloween. Qu’il s’agisse d’accueillir un nouveau bébé dans la famille Flores ou d’aider la ville à traverser une journée de neige extraordinaire, les amis partagent des moments spéciaux de la vie tout en apprenant l’importance de la famille et en célébrant la véritable amitié. Nouveaux épisodes diffusés le 12 février.

Le pensionnat: Las Cumbres est situé dans le pensionnat fictif Las Cumbres, une forteresse impénétrable. Ses étudiants rêvent de fuir loin de là. Mais la forêt environnante est encore plus dangereuse car une loge médiévale satanique sème la terreur dans la région. Diffusion le 19 février.

Dis moi tes secrets est un thriller intense et moralement complexe. Il tourne autour d’un trio de personnages, chacun avec un passé mystérieux et troublant: Emma (Lily Rabe) est une jeune femme qui a jadis regardé dans les yeux d’un dangereux tueur; John (Hamish Linklater) est un ancien prédateur en série désespéré de trouver la rédemption; et Mary (Amy Brenneman) est une mère en deuil obsédée par la recherche de sa fille disparue, Theresa (Stella Baker). Au fur et à mesure que chacun d’entre eux est poussé à bout, la vérité sur leur passé et leurs motivations devient de plus en plus trouble, brouillant les frontières entre la victime et l’agresseur. Streaming février 2021.

Nouveau IMDb TV Original

Exécutif produit par LeBron James et Maverick Carter, Top Class: La vie et l’époque des pionniers du Sierra Canyon est une série de documentaires sur le passage à l’âge adulte, à la suite d’une nouvelle Mecque de l’athlétisme au lycée, nichée juste à l’extérieur de Los Angeles. La série capture l’équipe alors qu’elle explosait sur la scène nationale du basket-ball avec l’une des classes les plus en vue de l’histoire, y compris certains des joueurs les mieux classés du pays – Amari Bailey, BJ Boston, Bronny James, Shy Odom, Zaïre Wade et Ziaire Williams. . Streaming le 26 février.

Préparez-vous pour Coming 2 America (diffusion le 5 mars 2021) et rejoignez Eddie Murphy dans sa quête inoubliable de bande dessinée vers le Nouveau Monde à venir en Amérique (1988). En tant que prince africain, il est temps pour lui de trouver une princesse. La mission le conduit lui et son ami le plus fidèle (Arsenio Hall) à New York. Diffusion le 1er février.

Et si l’imagination de votre fille était le secret de votre succès? Dans Imagine ça (2009), lorsqu’un homme d’affaires (Eddie Murphy) constate que son royaume financier glisse, il se tourne vers sa fille (Yara Shahidi) et son monde fantastique pour obtenir de l’aide. Diffusion le 1er février.

La guerrière reine de Jhansi (2019) raconte l’histoire vraie de la légendaire Rani (traduction: Reine) de Jhansi, icône féministe en Inde et combattante de la liberté intrépide. Streaming le 16 février

Le monde avait besoin d’un héros, nous avons un hérisson. Surpuissant de vitesse, Sonic The Hedgehog (2020) court pour sauver le monde et empêcher le génie maléfique Dr Robotnik de dominer le monde. Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden et Tika Sumpter jouent dans l’aventure que toute la famille appréciera. Diffusion le 18 février.

L’informateur (2020), mettant en vedette Joel Kinnamen, Rosamund Pike, Common, Ana de Armas et Clive Owen, suit un ex-détenu travaillant sous couverture qui se fait incarcérer intentionnellement à nouveau afin d’infiltrer la foule dans une prison à sécurité maximale. Streaming le 26 février.

Les membres Prime ont accès à la première saison d’émissions sélectionnées et à certains films sur les chaînes Prime Video sans frais supplémentaires pour leur abonnement. Cette liste sera actualisée avec des titres chaque mois et ne sera disponible que pour une durée limitée. Émissions et films en streaming le 1er février.

African American Lives: Saison 1 (documentaires PBS)

Be My Valentine (2013) (Films de marque maintenant)

Noir en Amérique latine: Saison 1 (documentaires PBS)

Burn Motherf ** ker, Burn! (2017) (Showtime)

City on a Hill: Saison 1 (Showtime)

Trouver vos racines: Saison 1 (Documentaires PBS / PBS Living)

Pour l’amour de Jason: Saison 1 (Urban Movie Channel)

Hitsville: The Making of Motown (2019) (Showtime)

J’ai tué ma meilleure amie: Saison 1 (A&E Crime Central)

L’amour à la 10e date (2017) (Lifetime Movie Club)

Mercy Street: Saison 1 (PBS Masterpiece)

Safe House: Saison 1 (Sundance Now)

SMOOCH (2011) (Films de marque maintenant)

Le dernier appel (2016) (UP Faith & Family)

La princesse blanche: Saison 1 (STARZ)

Whitney: Puis-je être moi (2017) (Showtime)

WuTang Clan: Of Mics and Men: Saison 1 (Showtime)

Nouveau en février – Disponible pour les membres Prime sans frais supplémentaires

Dites-moi vos secrets – Série Amazon Original: Saison 1

1er février sur Amazon Prime

Antz (1998)

Australie (2008)

Be My Valentine (2013) (Films de marque maintenant)

Burn Motherf ** ker, Burn! (2017) (Showtime)

Venir en Amérique (1988)

Courageux (2011)

Étourdi et confus (1993)

Terre à terre (2001)

Hitsville: The Making of Motown (2019) (Showtime)

Comment elle bouge (2008)

Imagine ça (2009)

Juste Wright (2010)

Kiki (2017) (IFC Films Unlimited)

L’amour par accident (2020) (UP Faith & Family)

L’amour à la 10e date (2017) (Lifetime Movie Club)

Moulin Rouge (2001)

Notes sur un scandale (2006)

Shanghai midi (2000)

SMOOCH (2011) (Films de marque maintenant)

Espion d’à côté (2010)

The Haunting In Connecticut (2009)

Les ides de mars (2011)

Le dernier appel (2016) (UP Faith & Family)

Le Prestige (2006)

Il y a quelque chose à propos de Mary (1998)

Le village (2004)

Whitney: Puis-je être moi (2017) (Showtime)

19-2: Saison 1 (Acorn TV)

African American Lives: Saison 1 (documentaires PBS)

Milliards: saisons 1-3

Noir en Amérique latine: Saison 1 (documentaires PBS)

Beurre et brun: Saison 1 (UP Faith & Family)

City on a Hill: Saison 1 (Showtime)

Civil War Journal: Saison 1 (History Vault)

Plus rapide avec Finnegan: Saison 1 (MotorTrend)

Trouver vos racines: Saison 1 (Documentaires PBS / PBS Living)

Pour l’amour de Jason: Saison 1 (Urban Movie Channel)

Roadshow Généalogie: Saison 1 (PBS Living)

J’ai tué ma meilleure amie: Saison 1 (A&E Crime Central)

J’ai épousé Joan: Saison 1 (Meilleure télé de tous les temps)

Mercy Street: Saison 1 (PBS Masterpiece)

One On One: Saison 1-5

Raiders of Ghost City: Saison 1 (Best Westerns Ever)

Safe House: Saison 1 (Sundance Now)

Le jeu: saisons 1-3

La princesse blanche: Saison 1 (STARZ)

Quoi de neuf Scooby-Doo?: Saison 1 (Boomerang)

WuTang Clan: Of Mics and Men: Saison 1 (Showtime)

5 février sur Amazon Prime

Bliss – Film original d’Amazon (2021)

Petites coïncidences (Pequeñas Coincidencias): Saison 3

12 février sur Amazon Prime

Carte des petites choses parfaites – Amazon Original Movie (2021)

Clifford – Amazon Original Series: Nouveaux épisodes

16 février sur Amazon Prime

Poisson-chat (2010)

La guerrière reine de Jhansi (2019)

18 février sur Amazon Prime

Sonic le hérisson (2020)

19 février sur Amazon Prime

Le pensionnat: Las Cumbres – Exclusivité Amazon: Saison 1

26 février sur Amazon Prime

L’informateur (2020)

Top Class: La vie et l’époque des pionniers de la Sierra Canyon – IMDb TV Original: Série limitée

Prime Video Collection Saint-Valentin 2021

35 & Coutil (2011)

Aaron aime Angela (1975)

Australie (2008)

Respirer (2017)

La Bretagne court un marathon (2019)

Montagne Brokeback (2005)

Catastrophe: saisons 1-4 (2015-2019)

Coeurs chimiques (2020)

Fleabag: Saisons 1-2 (2016-2017)

Île de Goyave (2019)

Cruauté intolérable (2003)

Juste Wright (2010)

La vie dans un an (2020)

Perdu dans la traduction (2003)

Amour Roise (2015)

Modern Love: Série limitée (2019)

Moulin Rouge (2001)

Sens et sensibilité (1995)

L’amour de Sylvie (2020)

Le grand malade (2017)

La servante (2016)

La lettre d’amour (2013)

La carte des petites choses parfaites (2021)

Le faucon au beurre d’arachide (2019)

Il y a quelque chose à propos de Mary (1998)

Le secret: osez rêver (2020)

Le week-end (2019)

Le bois (2020)

Temps (2020)

Deux nuits (2015)

Oncle Frank (2020)

Télécharger: Saison 1 (2020)

Vampire à Brooklyn (1995)

Et si (2014)

Ce que veulent les hommes (2019)

Quand un homme aime une femme (1994)

Où est l’amour (2014)

