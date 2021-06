Tout droit sorti de nulle part: Scooby-Doo rencontre Courage, la bande-annonce du chien lâche arrive

Courage le chien lâche est de retour pour une toute nouvelle aventure avec le Scooby Doo gang. Les deux chiens animés emblématiques feront équipe pour le film croisé d’animation Straight Outta Nowhere: Scooby-Doo rencontre Courage the Cowardly Dog, qui devrait sortir en numérique et en DVD cet automne. Une nouvelle bande-annonce a également été publiée pour le film, que vous pouvez consulter ci-dessous.

« [The movie] va certainement déclencher une nostalgie aiguë pour ceux d’entre nous qui ont grandi en regardant les deux Scooby Doo et Courage spectacles, et cela apportera également ces merveilleux personnages à une nouvelle génération de téléspectateurs », a déclaré la réalisatrice / productrice Cecilia Aranovich dans un communiqué, selon Syfy Wire.

« La fusion des deux mondes de manière cohérente était l’un des aspects les plus difficiles de la production », a ajouté Aranovich. « Mais je pense que nous avons trouvé le bon équilibre en intégrant les éléments de conception et la palette de couleurs du Courage monde, ainsi que d’infuser Scooby et le gang avec les prises et les réactions les plus exagérées qui sont si caractéristiques de Courage. Le film est rempli d’œufs de Pâques du premier Courage série, et elle regorge d’humour décalé, de personnages décalés, de scènes d’action farfelues et, bien sûr, du facteur mystère inhérent à chaque Scooby Doo! parcelle. »

Une ligne de connexion pour le film se lit comme suit : « Un long métrage d’animation original si excitant qu’il gratte à la porte ! La comédie se déchaîne lorsque Scooby-Doo, votre chien préféré qui résout des mystères, fait équipe pour la première fois avec Courage le chien lâche. Les collègues canins flairez un objet étrange au milieu de Nowhere, au Kansas, la ville natale de Courage et de ses propriétaires, Eustace et Muriel Bagge. »

« Bientôt, la mystérieuse découverte les met sur la piste d’un monstre de cigale géante et de ses guerriers ailés farfelus. Fred, Velma, Daphne et Shaggy savent que ce travail est trop gros pour une tapette à mouches. Ils auront besoin de l’aide du duo de chiens pour reconstituer le puzzle. Scooby et Courage peuvent-ils surmonter leur nervosité et vaincre l’armée d’insectes avant que le monde entier ne s’effondre ? Essayez de ne pas avoir peur. Nous vous défions ! «

Tout droit sorti de nulle part est écrit par Mike Ryan. Il présente les talents vocaux de Grey Griffin (Daphne Blake), Matthew Lillard (Shaggy Rogers), Kate Micucci (Velma Dinkley), Frank Welker (Scooby-Doo, Fred Jones) et Jeff Bergman (Eustice Bagge). Marty Grabstein revient également en tant que voix de Courage, reprenant son rôle de la série animée originale créée par John r. Dilworth.

Pendant ce temps, le monde de Scooby Doo sera encore élargi avec d’autres projets à venir. Récemment, il a été révélé qu’une suite du film Scoob! est dans les travaux de la même équipe créative. Une réinvention de l’histoire d’origine de Velma avec Mindy Kaling exprimant le personnage dans un monde sans Scooby-Doo se déroule également sur HBO Max. Pendant ce temps, la CW a commandé un Scooby Doo réunion spéciale pour cette saison des vacances qui servira de parodie animée de réunions de distribution télévisée.

Tout droit sorti de nulle part : Scooby Doo rencontre Courage le chien lâche sortira en numérique et en DVD en septembre.

Sujets : Scooby-Doo