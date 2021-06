Tout comme son père : regardez Michael Gandolfini jouer le jeune Tony Soprano dans le préquel du film

Cela fait plus d’une décennie que le public a eu un dernier aperçu de Tony Soprano en train de grignoter des rondelles d’oignon avec sa famille tout en écoutant « Don’t Stop Believing » avant que l’écran ne passe brusquement au noir.

Le légendaire patron de la mafia de « The Sopranos » est de retour dans « The Many Saints of Newark », une préquelle de la série HBO qui se concentre sur les premières années de Tony et sa relation étroite avec Dickie Moltisanti, le père de Christopher Moltisanti de Michael Imperioli. Tony, ou du moins son itération adolescente, est au premier plan dans une nouvelle bande-annonce de « The Many Saints of Newark », qui est sortie mardi. Et il est joué par Michael Gandolfini, le fils de feu la star des « Sopranos » James Gandolfini, décédé en 2013.

La bande-annonce de deux minutes et de changement commence par la narration de James Gandolfini alors que son jeune lui-même démontre le tempérament déclencheur de cheveux de Tony en battant un ami. « Quand j’étais enfant, les gars comme moi ont été élevés pour suivre les codes », entonne Tony plus âgé.

Le fils de James Gandolfini, Michael Gandolfini, ressemble à la défunte star des « Sopranos » dans la bande-annonce du prochain prequel « The Many Saints of Newark ». Warner Brothers/Youtube

Il y a aussi un aperçu d’une Livia Soprano d’âge moyen, jouée par Vera Farmiga, qui semble avoir canalisé la marque corrosive de la parentalité de feu Nancy Marchand. Un conseiller d’orientation lui a dit que son fils avait un QI élevé, « Vous ne pouvez pas le prouver… il a une moyenne D-plus. » Il y a ce TLC !

C’est l’histoire intrigante des premières années de Tony Soprano, explorée à travers sa relation avec son oncle gangster, Dickie Moltisanti – un homme qui orienterait Tony vers la vie souterraine, malgré ses meilleures intentions contraires. Barry Wetcher / HBO Max

Nous avons également notre premier regard étendu sur Dickie d’Alessandro Nivola, qui encadre un jeune Tony, tout comme Tony le fera plus tard pour Christoper (au moins jusqu’à ce que les choses empirent). Ici, on voit Dickie offrir à Tony des haut-parleurs « chauds ».

En rapport

« Vous prenez les haut-parleurs en même temps, vous vous dites ‘C’est la dernière fois que je vais voler quelque chose' », conseille Dickie. « C’est si simple. »

James Gandolfini pendant « The Sopranos » le 21 août 2006 à l’église St Rita à New York, Queens. Michael Gandolfini est vu sur le tournage de « The Many Saints of Newark » le 12 mars 2020 à New York. Getty Images, Bauer-Griffin

Eh bien, les observateurs de longue date de « The Sopranos » savent à quel point Tony suivrait ce conseil pendant six saisons de criminalité. « The Many Saints of Newark » a été produit en partie par le créateur de « The Sopranos » David Chase et réalisé par Alan Taylor, qui avait auparavant supervisé plusieurs épisodes de la série. Le film se déroule dans le contexte des émeutes de Newark, qui sont dramatisées dans la bande-annonce, et traite d’une nouvelle génération de gangsters qui remettent en question le contrôle de la famille criminelle DiMeo sur la pègre de Jersey.

Le spot présente une reprise meurtrière de « Gotta Serve Somebody » de Bob Dylan, qui contient des paroles éloquentes pour un spectacle qui se mêle habilement à l’avarice et à la culpabilité catholique, comme ce joyau : « Eh bien, c’est peut-être le diable ou c’est peut-être le Seigneur , mais tu vas devoir servir quelqu’un. » Il y a aussi un bref extrait du thème inoubliable « Les Sopranos », « Woke Up This Morning » d’Alabama 3.

Le film s’ouvre le 1er octobre dans les salles et sur HBO Max, où il sera diffusé pendant 31 jours après ses débuts dans les cinémas. Cela correspond à d’autres films récents de Warner Bros. tels que « In the Heights » et « Wonder Woman 1984 », qui ont déployé une stratégie de distribution hybride en tant que concession de l’ère COVID.

En plus de Nivola, Farmiga et Gandolfini, le casting de « The Many Saints of Newark » comprend Leslie Odom Jr., Jon Bernthal, Corey Stoll, Billy Magnussen, Michela De Rossi, John Magaro et Ray Liotta.

Vidéo associée: