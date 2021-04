Tout ce qu’il faut savoir sur le «  mari  » de Shakira, Gerard Piqué

Fait amusant: le mari de Shakira n’est pas en fait son mari.

Shakira est-elle mariée?

Cette artiste légendaire est prise – et de toute évidence, il semble qu’elle et son homme soient très heureux ensemble (et ce depuis près d’une décennie).

Cependant, à partir de maintenant, Shakira n’est pas mariée.

Alors, qui est le mari de Shakira – euh, petit-ami? Voici tout ce que les fans doivent savoir sur Gerard Piqué.

Qui est le petit ami de Shakira, Gerard Piqué?

Gerard Piqué a 34 ans.

Le petit ami de longue date de Shakira, Piqué, est né le 2 février 1987 à Barcelone, en Espagne.

Piqué a commencé sa carrière de footballeur en fréquentant La Masia de Can Planes, l’académie des jeunes du FC Barcelone (le club de football des jeunes de Barcelone) en 1997, alors qu’il n’avait que dix ans. Il a passé sept ans à s’entraîner à l’école et à 17 ans, il a rejoint l’académie de Manchester United en 2004 parce qu’il était très talentueux.

En 2008, il a rejoint le FC Barcelone et deux ans plus tard, à 23 ans, il a commencé à sortir avec Shakira. Elle avait 33 ans.

Depuis qu’il a joué pour le FC Barcelone, Piqué a remporté quatre titres de la Liga et deux Coupes d’Europe.

Gerard Piqué et Shakira ne sont pas mariés légalement.

Même s’ils ont rendu public leur relation depuis 2011 et qu’ils se sont fortifiés depuis, Piqué et Shakira ne sont pas vraiment mariés. En fait, dans une interview avec 60 Minutes, Shakira a expliqué qu’elle préférait rester la petite amie de Piqué – du moins, pour le moment, en tout cas.

« Pour vous dire la vérité, le mariage me fait peur. Je ne veux pas qu’il me voie comme sa femme. Je préférerais qu’il me voie comme sa petite amie », a-t-elle dit, ajoutant: « Je veux Gardez-le sur ses orteils. Je veux qu’il pense que tout est possible en fonction de son comportement. »

Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Piqué et Shakira se sont séparés.

En 2017, un certain nombre de tabloïds ont publié des articles affirmant que Shakira et Piqué se sont séparés. Cependant, il semble que les rumeurs n’étaient pas fondées car les deux restent en couple à ce jour.

Piqué est le deuxième partenaire sérieux de Shakira.

Le premier et unique mari de Shakira était Antonio de la Rúa, avocat argentin et fils de l’ancien gouverneur et président argentin Fernando de la Rúa.

Shakira et Gerard ne sont pas mariés, comme Shakira l’a déjà dit, « nous n’avons jamais été un couple traditionnel. »

Les deux ne se sont jamais mariés parce qu’ils n’y voient aucune raison, car ils sont partenaires pour la vie et vivent une vie heureuse avec deux enfants. Que pourriez-vous demander de plus?

« Nous avons déjà ce qui est essentiel, vous savez? Nous avons une union, un amour l’un pour l’autre et un bébé. Je pense que ces aspects de notre relation sont déjà établis et que le mariage ne va pas les changer », a déclaré Shakira dans une interview Glamour 2014.

Le couple s’est rencontré sur le tournage de l’un de ses vidéoclips.

Piqué et Shakira se sont rencontrés en 2010 alors qu’il était dans son clip pour « Waka Waka (This Time For Africa) » qui mettait en vedette le groupe de fusion du Cap, Afrique du Sud, Freshlyground.

« Tout a commencé quand nous étions ensemble en Afrique du Sud et je lui ai écrit », a déclaré Piqué à TV3 espagnole en 2016. « Elle était déjà là parce qu’elle a chanté lors de la cérémonie d’ouverture, et je lui ai demandé quel temps il faisait. question stupide typique, et la réponse normale est de me dire d’apporter une veste [June/July are winter in South Africa]», a-t-il expliqué.« Mais elle a commencé à me dire quel temps il faisait, à chaque minute, et c’est arrivé au point où je lui ai dit que nous [Spain] devrait se rendre à la finale de la Coupe du monde pour la revoir – elle chantait à la finale. «

La chanson est devenue l’hymne de la Coupe du Monde de la FIFA 2020, et étant donné que Piqué jouait dans la coupe (et a fini par gagner, avec son équipe), cela semble être un moyen très approprié pour eux de se croiser pour la première fois. .

Il est surtout connu pour sa carrière de footballeur.

La carrière de footballeur de Piqué a commencé en 2004 et il joue depuis. En ce moment, il joue pour Barcelone et l’équipe nationale de football de Catalogne. Dans les deux équipes, il joue le défenseur et en 2019, il a célébré 500 matchs pour Barcelone – assez impressionnant.

Il est également connu pour avoir fondé un groupe d’investissement dans le sport.

Lorsque Piqué ne joue pas au football, il travaille avec son groupe d’investissement sportif Kosmos Holding.

Avec ses partenaires, Piqué a fondé la société en 2017 et, selon son site officiel, l’équipe travaille actuellement à «la construction d’un portefeuille mondial de sociétés de sport, de médias et de divertissement de haute qualité».

Piqué s’attendait totalement à ce que Shakira épate les foules au Super Bowl LIV.

En fait, il a dit que se produire au Super Bowl était quelque chose dont Shakira avait parlé pendant des années, donc c’était gratifiant de voir son rêve enfin se réaliser.

« Ce sera très intense parce qu’elle veut le faire parfaitement, et elle se préparera jour et nuit et elle sera prête parce que je sais qu’elle sera prête », a-t-il dit. «Tout ce que j’attends, c’est qu’elle apprécie l’expérience, ce que je ne sais pas si elle appréciera à cause de la pression [she puts on herself]. Mais je sais qu’elle fera incroyablement bien et elle sera fière à la fin de la journée lorsque le Super Bowl sera terminé. «

Shakira et Piqué partagent fréquemment de doux moments de leur vie en famille sur Instagram.

Les fans peuvent suivre le couple sur les réseaux sociaux, ainsi que leurs deux fils: Sasha, 6 ans, et Milan, 8 ans, qui sont également de grands fans de football.

La famille sait qu’ils sont toujours occupés et que les enfants ne voient pas leurs parents aussi souvent, alors quand ils sont tous ensemble, Shakira et Gerard les laissent remporter leurs propres victoires personnelles si cela les laisse gagner à un match de football et s’amuser .

«Avec Shaki, parfois nous les laissons gagner parce que nous comprenons qu’ils ont un contexte complètement différent de ce que moi ou elle avait, ce n’étaient pas des parents connus, nous n’avions pas cette pression. Nos enfants vivent avec une pression excessive … nés avec ça et je pense qu’il est important qu’ils aient parfois des victoires personnelles même si c’est à la maison. Jouer au football avec Milan ou Sasha nous les laissons gagner », a déclaré Piqué dans une interview avec Hola! magazine.

Ils ne seront peut-être jamais mariés, mais il semble que ces deux-là vivent heureux pour toujours et se soutiennent mutuellement dans leur carrière, et c’est tout ce qui compte vraiment.

Emelyne est une écrivaine de divertissement et de style de vie dont le travail a été publié dans Cosmo, Us Weekly, Refinery29, etc.