Tout ce qu’il faut savoir sur le deuxième bébé de Meghan Markle et du prince Harry

Le groupe de trois sera bientôt une famille de quatre!

Le prince Harry et Meghan, la duchesse de Sussex, attendent actuellement l’arrivée de leur deuxième enfant – tout comme leurs fidèles fans et leurs observateurs royaux impatients.

Est-ce que celui-ci sera un garçon ou une fille? Une princesse? Un comte? Un Américain, un Britannique ou les deux?

Alors que tout le monde attend que le nouvel ajout arrive, ces questions brûlantes n’ont pas à attendre du tout. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Quand Harry et Meghan ont-ils annoncé la grossesse?

À juste titre, le duc et la duchesse de Sussex ont révélé leur heureuse nouvelle lors d’une journée consacrée à l’amour. Le 14 février, jour de la Saint-Valentin, un porte-parole du couple a publié une déclaration annonçant que le bébé n ° 1, le petit Archie, aurait bientôt un frère ou une sœur.

Le duc et la duchesse de Sussex ont révélé avec cette photo publiée le 14 février qu’ils attendaient le bébé n ° 2. Misan Harriman

« Nous pouvons confirmer qu’Archie sera un grand frère », lit-on dans le communiqué. «Le duc et la duchesse de Sussex sont ravis d’attendre leur deuxième enfant.»

Et il était facile de voir leur joie grâce à la douce photo en noir et blanc qui accompagnait l’annonce, dans laquelle Harry rayonnait à sa femme alors qu’elle posait sa tête sur ses genoux et reflétait son air de bonheur.

La mère de Harry, feu la princesse Diana, a fait la une des journaux le jour de la Saint-Valentin en 1984, après l’annonce qu’elle était enceinte de son deuxième bébé – Harry.

Quand est prévue la naissance?

Harry, 36 ans, et l’ancienne Meghan Markle, 39 ans, ont annoncé que leur bébé devait être bébé cet été lors de leur entretien informel avec Oprah Winfrey plus tôt ce mois-ci.

Où Meghan va-t-elle accoucher?

Lorsque la duchesse a donné naissance à Archie, elle l’a fait à l’hôpital de Portland dans le centre de Londres – rompant avec la tradition établie par la défunte princesse Diana et Catherine, duchesse de Cambridge, qui ont chacune donné naissance à leurs enfants à l’aile Lindo de St.Mary’s. Hôpital de Londres. Quant à la reine Elizabeth II, la monarque et la grand-mère de Harry, elle a donné naissance à tous ses enfants à la maison.

Cette fois, il est probable que Meghan accouche encore plus loin de ces endroits. Maintenant que Harry et Meghan ont élu domicile en Californie, le nouveau paquet de joie naîtra presque certainement aux États-Unis.

Mais partout où ils prévoient d’accueillir le bébé, il est probable qu’ils ne partageront cette information avec nous qu’après son arrivée. Le couple a choisi de garder secrets les détails du plan de naissance d’Archie jusqu’à son arrivée.

Quel est le sexe?

Le deuxième enfant de Harry et Meghan sera une fille, a annoncé le couple dans leur entretien avec Winfrey. Le futur père de deux enfants a déclaré que découvrir le sexe de son enfant était « incroyable » et le faisait se sentir « simplement reconnaissant ».

« Avoir un enfant, un ou deux, serait incroyable, mais avoir un garçon et ensuite une fille, que demander de plus? » il a dit. « Maintenant, nous avons notre famille. Nous avons nous quatre et nos deux chiens, et c’est génial. » Meghan a ajouté qu’ils prévoyaient de finir d’avoir des enfants après l’arrivée de leur fille.

Avec Archie, le couple a décidé de garder son sexe silencieux, même pour eux-mêmes.

Quand un participant aux Endeavour Awards 2019 a interrogé la duchesse à ce sujet, elle a dit: « Nous ne savons pas. Oui, nous avons décidé de garder cela secret. »

Quel sera le nom du bébé?

Personne ne peut le deviner à ce stade, et la meilleure hypothèse est que le duc et la duchesse de Sussex nous surprendront, comme ils l’ont fait quand ils ont présenté Archie Harrison Mountbatten-Windsor au monde.

Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de bonnes suppositions à faire. Comme c’est une fille, Diana et Elizabeth semblent être des options évidentes, tout comme un nom comme Harriet, qui donnerait peut-être à la sœur d’Archie quelque chose qui correspond à son deuxième prénom.

Bien sûr, tous ces noms pourraient avoir raison. Les bébés royaux ont tendance à avoir plusieurs noms. Même Harry lui-même est officiellement Henry Charles Albert David.

Quel sera le nom de famille du bébé?

C’est facile: tout comme Archie, le nouveau membre de la famille sera un Mountbatten-Windsor.

Comme l’explique le site Web de la famille royale, le roi George V a fait une déclaration en 1917 indiquant que tous les descendants masculins de la reine Victoria porteraient le nom de famille Windsor. Mais en 1960, la reine Elizabeth et le prince Philip voulaient que leurs propres descendants soient distingués des autres.

Ainsi, la reine a déclaré que ceux qui ne portent pas le titre de Son Altesse Royale (SAR), ou sont des descendantes qui se marient, porteraient le nom de Mountbatten-Windsor.

Qui sont les parents du bébé?

Cet enfant rejoindra une grande famille remplie de tantes, oncles, cousins ​​et une arrière-grand-mère incroyablement célèbre – cette dernière, bien sûr, étant la reine. Son mari, le prince Philip, sera l’arrière-grand-père du bébé.

Quant aux grands-parents, du côté de Harry de la famille, il y a le prince Charles, ainsi que sa défunte mère, la princesse Diana. L’épouse actuelle de Charles, Camilla, duchesse de Cornouailles, sera une belle-grand-mère. Du côté de Meghan, Doria Ragland sera grand-mère et le père séparé de la duchesse, Thomas Markle, grand-père.

La duchesse est également séparée de ses deux demi-frères et sœurs, Samantha Markle et Thomas Markle Jr., qui seront respectivement tante et oncle de la nouvelle arrivée. Le prince William, le frère aîné de Harry, et sa femme, Kate, duchesse de Cambridge, auront également ces distinctions.

Quant aux cousins, le petit frère ou la petite sœur d’Archie pourra compter les trois enfants de William et Kate – Prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis – ainsi que les deux neveux adultes de Meghan, Tyler et Thomas, parmi eux.

Voir l’arbre généalogique ci-dessous pour en savoir plus sur les parents royaux.

Où le bébé sera-t-il baptisé?

Si le bébé n ° 2 suit les minuscules traces d’Archie, la chapelle privée de la reine à l’intérieur du château de Windsor sera le site d’un autre baptême. Mais beaucoup de choses ont changé depuis le baptême d’Archie.

Le prince Harry, à 3 mois, le jour de son baptême avec sa mère Diana, princesse de Galles. Images PA / Getty Images

Depuis lors, le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions de membres de la famille royale et ont élu domicile dans le sud de la Californie. Cela signifie que ce baptême pourrait avoir lieu presque n’importe où.

Qui seront les parrains et marraines?

Nous ne savons pas encore, et nous ne le saurons peut-être pas pendant un bon moment.

Après la naissance d’Archie, Harry et Meghan ont rompu avec la tradition royale, décidant de rester mamans à propos de ses parrains et marraines. Mais huit mois plus tard, le Sunday Times a publié un rapport affirmant qu’ils incluent Tiggy Pettifer, qui a déjà été la nounou de Harry, l’ami de longue date de Harry Charlie van Straubenzee et Mark Dyer, l’ancien écuyer du père de Harry.

Peut-être que ces mêmes noms feront un double devoir et joueront le rôle de parrains et marraines du prochain bébé Sussex. Là encore, avec la famille basée de l’autre côté de l’océan cette fois, peut-être que des noms américains figureront sur la liste.

Le bébé aura-t-il un titre royal?

C’est très improbable.

Alors que les règles royales dictent qu’Harry puisse transmettre son duché à un fils, qui aurait jusque-là le titre de comte, Archie n’a pas de titre royal. Au lieu de cela, son nom est appelé Master Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

En conséquence, il est difficile d’imaginer que le bébé n ° 2 ait un titre, d’autant plus que le couple a officiellement démissionné de la famille royale.

Où est le bébé dans la ligne de succession?

Ce sera une longue file vers le trône pour ce petit.

Le prince Harry est actuellement sixième de la lignée, derrière le père le prince Charles, le frère du prince William, le neveu le prince George, la nièce la princesse Charlotte et le neveu le prince Louis. Cela fait d’Archie septième, et son futur frère sera huitième.

Le bébé aura-t-il la double nationalité?

Si Meghan donne naissance à ce bébé aux États-Unis, comme cela semble probable, cela marquera la première fois que l’un des arrière-petits-enfants de la reine naîtra en dehors de la Grande-Bretagne. Mais même dans ce cas, le garçon ou la fille sera toujours un Britannique, ainsi qu’un Américain.

Selon un site Web du gouvernement britannique, «la citoyenneté britannique est normalement automatiquement transmise d’une génération à des enfants nés hors du Royaume-Uni.»

Si Harry et Meghan rentrent en Grande-Bretagne pour la naissance du bébé, lui ou elle, comme le grand frère Archie, sera également éligible à la citoyenneté américaine. Le duc et la duchesse devraient déclarer la naissance au consulat américain et soumettre des documents pour que tout soit officiel.

Où vivra le bébé?

La famille réside actuellement dans le domaine californien qu’elle a acheté l’année dernière, et c’est là qu’elle restera probablement après la naissance de leur prochain bébé. Mais ce n’est pas leur seule maison.

Ils ont toujours une résidence en Angleterre, au Frogmore Cottage de Windsor. Bien que selon de récents rapports, ils prêtent actuellement le chalet à la cousine de Harry, la princesse Eugénie et à son mari, Jack Brooksbank.

Quel sera le numéro d’arrière-petit-enfant de la reine?

Le deuxième bébé Sussex sera l’arrière-petit-enfant n ° 10 ou 11 de la reine Elizabeth. La cousine de Harry, Zara Tindall – dont la mère, la princesse Anne, est la fille unique de la reine – est également enceinte. Tindall attend actuellement son troisième enfant avec son mari Mike Tindall, et on ne sait pas si le bébé naîtra avant Meghan et Harry.

La reine est également l’arrière-grand-mère d’Archie, du prince George, de la princesse Charlotte et du prince Louis, le petit garçon de la princesse Eugénie, August, ainsi que des petits-enfants de la princesse Anne, des sœurs Savannah et Isla Philips et des sœurs Mia et Lena Tindall.