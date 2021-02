Tout ce qui va pour la compagnie est dans le mauvais sens

Après tout, la solitude est-elle une condition ou un état d’esprit? Ce sujet était discuté dans un groupe d’amis et j’ai commencé à observer chaque déclaration. L’un a dit qu’il ne pouvait pas être seul, qu’il préférait accepter les mauvais traitements de son partenaire en échange d’une pseudo-entreprise. Une autre a dit que même si elle était entourée de gens, elle se sentait seule et vide.

Lorsqu’on lui a demandé tout à coup une fille blonde ce que cela signifiait d’être seule et elle, avec un sourire coquin, a répondu: «Être seule est une condition ou un état d’esprit. Je ne suis jamais seul, je suis toujours avec moi-même et il n’y a pas de meilleure compagnie ». Et sympathiquement a commencé à illustrer.

«Étant seul, je peux m’asseoir avec des amis pour discuter et la seule personne qui devrait le savoir, c’est moi. Étant seul, je peux faire des choses que j’aime sans me soucier de savoir si cela va déranger quelqu’un. Étant seul, je suis responsable de mes choix, je fais face à mes dragons, à mes peurs et au final je reste toujours ferme ».

Lorsque vous supposez que vous êtes seul et que la gloire arrivera, vous vous rendrez compte que vous seul êtes suffisant et vous souhaiterez que l’autre personne soit la somme de ce dont vous avez toujours rêvé.